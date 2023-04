Ce a făcut Cristiano Ronaldo pentru a obține numărul de telefon al cântăreței Pussycat Dolls Kimberly Wyatt

Cristiano Ronaldo și-a vândut Porsche-ul decapotabil de 60.000 de lire sterline la jumătate de preț în schimbul numărului de telefon al cântăreței Pussycat Dolls Kimberly Wyatt, relatează The Sun.

Megastarul din fotbal era disperat să obțină o întâlnire cu superba interpretă după ce a văzut-o în emisiunea X Factor în timpul primei sale perioade la Old Trafford.

Pentru a obține numărul ei de telefon, Ronaldo l-a angajat pe maseurul Rod Thornley pentru a-l ajuta și s-a oferit să-i vândă bolidul său de 60.000 de lire sterline.

Râzând, Rod a dezvăluit incredibila poveste din 2009 în timpul unui interviu acordat podcastului Undr The Cosh și a povestit cum a încasat banii 24 de ore mai târziu.

„Eram în martie, aprilie și el pleca la Real Madrid. Știam cu toții că pleaca la finalul sezonului. Așa că mi-a spus, în timp ce se difuza X Factor: cine este fata asta", a povestit Rod. „Când i-am zis că este Kimberly Wyatt de la Pussycat Dolls mi-a spus 'Poți să-mi dai numărul ei?'. Așa că am întrebat: 'ce am eu de câștigat din asta? Fac rost de ce numere vreți și nu primesc nimic din asta'”.

Acela a fost momentul în care Ronaldo a vrut să-i ofere mașina

„Ronaldo a spus: 'Îți place mașina mea?'. Avea un Porsche Carrera decapotabil. A spus: 'Când mă duc la Real Madrid, ți-o vând la jumătate de preț'. Mi-a luat cam 10 minute să-i fac rost de numărul de telefon”, a mai zis el.

„Desigur, vine sfârșitul sezonului și îl întreb 'Îți amintești înțelegerea noastră?" El spune 'Da'. Îl întreb 'Te ții de el?' și el spune 'Da'. I-am dat 30.000 de dolari pentru o mașină de 60.000 de dolari. A doua zi am vândut-o cu 60 de mii!”, s-a amuzat Rod.

Rod, care a lucrat sub comanda lui Sir Alex Ferguson, a glumit: „Am avut-o literalmente pentru o noapte. M-am dus la el acasă, am luat-o, am pus banii în bancă, am vândut-o cu 60.000 de lire sterline a doua zi și am avut o vacanță grozavă în Maldive în acea vară".

Ronaldo, acum în vârstă de 38 de ani, a revenit pe Old Trafford în sezonul trecut, înainte de a se transfera la echipa saudită Al Nassr.