Cazul „Rust“: Alec Baldwin nu își controla „deloc“ emoțiile pe platoul de filmare, susțin procurorii

Procurorii din statul New Mexico au de gând să susțină că Alec Baldwin nu a fost capabil să își țină sub control emoțiile pe platoul de filmare al producției „Rust”, unde a murit directoarea de imagine Halyna Hutchins după ce arma actorului s-a descărcat - și că acesta a „mințit cu nerușinare" și și-a schimbat declarația cu privire la împușcăturile mortale, relatează The Guardian.

Baldwin, în vârstă de 66 de ani, va fi judecat în luna iulie sub acuzația de omor prin imprudență pentru rolul său în moartea lui Hutchins în Santa Fe. El a negat că ar fi săvârșit vreo infracțiune. Dar, într-un dosar public de 32 de pagini dat publicității luni, procurorul Kari Morrissey a susținut că actorul ar fi țipat și înjurat pe platou, iar comportamentul său scăpat de sub control a pus în pericol siguranța.

„Să privești comportamentul domnului Baldwin pe platoul de filmare al producției Rust înseamnă să fii martorul unui om care nu are absolut niciun control asupra propriilor emoții și absolut nicio preocupare pentru modul în care comportamentul său îi afectează pe cei din jurul său", a scris Morrissey.

„Martorii au declarat că exact acest comportament a fost cel care a contribuit la compromiterea siguranței pe platou".

Totodată, Morrissey a mai susținut că Baldwin a încercat să scape basma curată după ce Hutchins a murit, inclusiv susținând că nu a apăsat pe trăgaciul pistolului de recuzită - o afirmație pe care procurorul a calificat-o drept „absurdă".

„O versiune diferită a evenimentelor”

În plus, procurorul a declarat că actorul nu a susținut acest lucru atunci când a fost interogat pentru prima dată de poliție. Dar a făcut-o o lună mai târziu, când a mers la ABC News pentru a spune, în parte, că Hutchins i-a spus să îndrepte arma spre ea.

„De fiecare dată când domnul Baldwin vorbea, din gura sa ieșea o versiune diferită a evenimentelor, iar declarațiile sale ulterioare contraziceau declarațiile anterioare", a spus Kari Morrissey.

În luna martie, Hannah Gutierrez-Reed, armurierul filmului „Rust”, a fost găsită vinovată pentru ucidere prin imprudență. Procesul, care a durat două săptămâni, s-a axat pe modul în care un glonț real a ajuns în pistolul de recuzită al lui Baldwin, când pe platoul de filmare de la Rust ar fi trebuit să fie doar gloanțe oarbe.

Gutierrez-Reed, în vârstă de 27 de ani, riscă până la 18 luni de închisoare.

În ceea ce îl privește pe Baldwin, care a fost atât actor principal, cât și producător al filmului, evoluția cazului a fost dificilă. Procurorul inițial a demisionat, iar o acuzație de omor prin imprudență a fost respinsă în așteptarea unor investigații suplimentare, înainte de a fi reintrodusă anul trecut. În martie, avocații actorului au cerut anularea acuzării, invocând „abuzul de sistem".

„Presiuni asupra martorilor”

Însă, în dosarul prezentat luni, Morrissey a susținut că avocații lui Baldwin s-au angajat în „nenumărate minciuni și manipulări" și atât ea, cât și colegul său, Jason Lewis, s-au confruntat cu atacuri personale. De asemenea, ei au ajuns să creadă că afirmațiile apărării cu privire la un mecanism de declanșare defect al armei au fost fie false, fie înșelătoare.

Morrissey a declarat că a fost „de acord în mod naiv" să se întâlnească cu avocații lui Baldwin. La întâlnire, a mărturisit procurorul, echipa de apărare a lui Baldwin i-a oferit o prezentare PowerPoint în sprijinul afirmației lor că acuzațiile penale nu erau justificate.

De asemenea, ea a spus că apărarea intenționa să cheme actori importanți, printre care Harrison Ford și Helen Mirren, pentru a depune mărturie în favoarea clientului lor.

Ultimul dosar a dezvăluit, în plus, că procurorii i-au oferit lui Baldwin un acord de recunoaștere a vinovăției pentru infracțiuni minore anul trecut. Însă respectiva ofertă a fost retrasă atunci când procurorii au aflat că Baldwin plănuia să realizeze un documentar despre Hutchins - și că făcea „presiuni asupra martorilor relevanți din acest caz" pentru a fi intervievați în cadrul acestuia.

„În acest moment, oferta de recunoaștere a vinovăției a fost anulată", a scris Morrissey. Ulterior, un mare juriu a formulat o acuzație de omor prin imprudență.