Alec Baldwin reia filmările la westernul „Rust”, după tragedia de pe platou de acum un an și jumătate

Filmările la filmul western Rust al lui Alec Baldwin se reiau joi, la 18 luni după tragedia de pe platoul de filmare, când directorul de imagine Halyna Hutchins a fost împușcată mortal, accidental, de actor.

Baldwin, care a pledat nevinovat la două capete de acuzare pentru omor prin imprudență, rămâne în rolul principal.

Filmările principale încep din nou într-o nouă locație din Montana, scrie bbc.com.

"Va fi interzisă orice utilizare a armelor de foc și a oricărei forme de muniție", a declarat Melina Spadone, avocatul companiei Rust Movie Productions.

"Muniția reală este și a fost întotdeauna -interzisă pe platoul de filmare".

Bianca Cline îi va lua locul lui Hutchins ca director de imagine, iar Joel Souza, care a fost rănit în timpul filmărilor din New Mexico, se va întoarce ca regizor.

Soțul lui Hutchins, Matthew, va fi producător executiv. Baldwin este producător, precum și starul filmului.

Rust Movie productions, din care face parte Baldwin, a declarat în februarie că scena care se repeta în momentul în care Hutchins a fost împușcată a fost rescrisă.

Compania a adăugat că Cline, ale cărei credite includ Marcel the Shell With Shoes On și American Horror Story, va "completa viziunea Halynei pentru film" și își va dona salariul în scopuri caritabile.

Souza a declarat în februarie: "Deși dulce-amărui, sunt recunoscător că o nouă echipă de producție strălucită și dedicată, care se alătură fostei distribuții și echipei de filmare, se angajează să finalizeze ceea ce am început eu și Halyna. Fiecare efort al meu în acest film va fi dedicat onorării moștenirii Halynei și mândriei ei. Este un privilegiu să văd acest lucru până la capăt în numele ei."

În octombrie 2021, Baldwin repeta o scenă pe platoul de filmare de la o fermă de lângă Santa Fe, New Mexico, când arma "de recuzită" pe care o ținea în mână s-a descărcat, provocând moartea cineastului de origine ucraineană în vârstă de 42 de ani.

Acuzațiile de omor prin imprudență au fost formulate luna trecută împotriva lui și a armurierului filmului, Hannah Gutierrez Reed, de către biroul procurorului districtual din Santa Fe.

Avocații celor doi au negat faptele și au declarat că intenționează să lupte împotriva acuzațiilor în instanță.

Avocatul lui Baldwin, Luke Nikas, a calificat decizia de a-l acuza pe actor drept "o teribilă eroare judiciară".

"Domnul Baldwin nu avea niciun motiv să creadă că există un glonț în pistol - sau oriunde pe platoul de filmare", a declarat domnul Nikas. "El s-a bazat pe profesioniștii cu care a lucrat, care l-au asigurat că arma nu avea gloanțe".

O audiere preliminară de două săptămâni urmează să înceapă în Santa Fe la începutul lunii mai, pentru a decide dacă există suficiente dovezi pentru ca acest caz să ajungă la proces.

Vedeta de la Hollywood a ajuns la o înțelegere în procesul de omor din culpă intentat de Hutchins.

În februarie, familia lui Hutchins a intentat un nou proces civil împotriva lui Baldwin și a companiei de producție, solicitând despăgubiri.