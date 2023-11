Câți bani a câștigat Daniel Radcliffe pentru fiecare film din seria „Harry Potter”

Seria de filme „Harry Potter” s-a bucurat de un succes răsunător de-a lungul timpului. Actorii principali, și mai cu seamă cel care a dat viață personajului Harry Potter, au devenit din ce în ce mai faimoși, încasând milioane de dolari de fiecare dată când se aventurează în diverse proiecte, relatează Marca.

Deși toți actorii implicați în seria de filme au dus-o bine din punct de vedere financiar, Daniel Radcliffe a fost vedeta, iar detaliile apărute recent au arătat clar cât de bine a fost plătit.

Publicația americană Cosmopolitan a dezvăluit suma enormă de bani pe care Daniel Radcliffe a „băgat-o în buzunar" pentru fiecare film „Harry Potter”. Conform sursei citate, actorul a încasat în total un milion de dolari pentru „Harry Potter and the Philosopher's Stone/ Harry Potter și Piatra Filosofală”, care a fost primul film din serie.

Suma a crescut considerabil în următoarele filme datorită succesului incredibil.

Pentru „Harry Potter and the Chamber of Secrets” / „Harry Potter și Camera Secretelor", actorul a câștigat în total trei milioane de dolari; „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” / „Harry Potter și prizonierul din Azkaban", șase milioane de dolari, iar pentru „Harry Potter and the Goblet of Fire”/ „Harry Potter și Pocalul de Foc", actorul a încasat unsprezece milioane de dolari.

Ulterior, pentru „Harry Potter and the Order of the Phoenix / „Harry Potter și Ordinul Phoenix”, Daniel Radcliffe a câștigat 14 milioane de dolari, iar în „Harry Potter and the Half-Blood Prince / „Harry Potter și Prințul Semipur”, 24 milioane de dolari.

În final, actorul a câștigat 50 de milioane de dolari pentru „Harry Potter and the Deathly Hallows” / „Harry Potter și talismanele morții”.