Emma Watson a împlinit 33 de ani: „Am învățat mai multe despre dragoste şi despre ce înseamnă să fii femeie“ VIDEO

Emma Watson, care a devenit celebră încă din copilărie cu rolul lui Hermione Granger interpretat în toate cele opt filme ale seriei "Harry Potter", a sărbătorit împlinirea a 33 de ani reflectând asupra lucrurilor pe care le-a învăţat în cursul ultimului an, transmite duminică DPA.

Actriţa britanică susţine că a învăţat să facă gin, să facă surf, a trecut prin şedinţe de terapie şi a pus bazele unui fond de investiţii pentru femei legat de problemele de mediu. De asemenea, ea a afirmat că "a învăţat mai multe despre dragoste şi despre ce înseamnă să fii femeie".

Emma Watson, născută la 15 aprilie 1990, a luat o pauză de pe platformele de social media, ultima sa postare, pe Instagram, datând din decembrie 2022.

Într-o nouă postare pe reţelele de socializare care pune capăt acestei pauze, realizată cu ocazia zilei sale de naştere, actriţa scrie: "M-am îndepărtat de viaţa mea (obişnuită n.r.) - am învăţat să fac surf (prost), am călărit nişte cai (asta mi-a ieşit mai bine) şi am urmat numeroase şedinţe de terapie (DAA terapie!). Fratele meu şi cu mine am învăţat cum să facem gin folosind struguri de vin reciclaţi!?".

Emma Watson este cunoscută şi pentru producţia de epocă din 2019 "Little Women", musicalul "Beauty And The Beast" din 2017 precum şi pentru producţia "The Perks Of Being A Wallflower" (2012).

"Mă simt foarte tristă şi foarte supărată cu privire la foarte multe lucruri. Am învăţat mai multe despre dragoste şi ce înseamnă să fii femeie", a mai scris ea.