Cum arată casa Torei Vasilescu din Buftea: „Era complicat să mă descurc într-un oraș care mi se părea înfricoșător“ VIDEO

Celebra actriță Tora Vasilescu și-a găsit refugiul în localitatea Buftea, unde împreună cu soțul său de origine croată, Alain Vrdoljak, deține o proprietate spectaculoasă.

Cei doi locuiesc într-o casă cu adevărat de vis, construită cu măiestrie de o echipă de maramureșeni. Cum proprietatea se întinde pe 3.500 metri pătrați, în timpul liber, actrița se ocupă să cultive diferite verdețuri și legume.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această intuiție, pentru că mai nou nu mai cred decât în oamenii cu intuiție. Că așa, cei care ne spun că azi e bun ceva și mâine altceva, mulțumesc, nu. Am avut intuiție să-mi pregătesc din plin bătrânețea, să spunem. Cuvântul acesta l-am acceptat cu drag, pentru că e în ordinea firească și nu toată lumea are chiar oportunitatea de a prinde anii aceștia. Și sunt încă multe lucruri de experimentat, să spunem mai mult spre interior decât spre exterior. Însemnând voiaje și alte lucruri. Așa că să spunem că acest locșor pentru mine e Românica mea și îmi dă bucuria pământului, a naturii, a întoarcerii la natură, la comunicarea cu ea, cu Creatorul, cu ce vrem“, spunea Tora Vasilescu într-un interviu pentru Click.

„Întoarcerea asta la natură mie îmi face foarte bine”

„Casa asta e făcută de o echipă de maramureșeni care fac biserici. Eu stau aici ca la mănăstire, să știi. Am o verișoară la mănăstire, aici e mănăstirea mea. Întoarcerea asta la natură mie îmi face foarte bine. Este singura modalitate de a mă salva de lumea asta a urii, a competiției, a luptei, a însingurării. Înotul e singurul sport care simt că îmi face bine, pentru circulație. Și dacă ai și un deget de apă cu whisky e foarte bine. Face bine la circulație. Înot zilnic, am piscină în fața casei”, a dezvăluit Tora Vasilescu în emisiunea „Rețeaua de idoli“, de la TVR 2.

Tora Vasilescu s-a pensionat la 50 de ani Actrița nu regretă nicio clipă că s-a retras din lumina reflectoarelor. „Eu m-am pensionat la 50 de ani de la teatru. Nu îmi e dor de scenă! Dacă am făcut mult film și seriale, iar pentru mine teatrul este puțin mai repetitiv. Femeia a fost lovită de multe ori în istorie. Programul bărbatului e vânătorul, iar femeia e altfel. Eu trăiesc ce oportunități vin spre mine, nu îmi pierd energia gândindu-mă la ceea ce a fost”, a declarat Tora Vasilescu în urmă cu ceva timp.

„Luam tramvaiul în sens invers… nu prea știam stânga-dreapta, era complicat să mă descurc într-un oraș care mi se părea înfricoșător. Eram complexată de oamenii cunoscuți, mă uitam la geamurile luminate după care bănuiam că locuiesc privilegiați cu care nu voi ajunge vreodată să mă întâlnesc….“, mărturisea ea la emisiunea de la TVR.

În 1975, actriţa care s-a născut la Tulcea, termină şefă de promoţie, la secţia de actorie a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” şi în acelaşi an, primeşte premiul ACIN pentru rolul Maria din filmul Cursa de Mircea Daneliuc.

A primit de-a lungul anilor mai multe premii, printre care de trei ori Premiul pentru Interpretare UCIN, Premiu pentru rolul din “Imposibilă iubire” la Aceno D’Oro, premiul pentru “Cel mai bun rol secundar feminin” în “Şobolanii roşii”.

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat actrița se numără: Lumea lui Geo Saizescu (2014), Q.E.D. (2013), Moștenirea (2010), Alegerea Siminei (2007), Razboiul sexelor (2007), Copilul meu va fi mamă! (2006), Daria, iubirea mea (2006), E dreptul meu! (2006), Legături bolnăvicioase (2006), Prețul iubirii (2006), Și totul era nimic… (2006), Păcatele Evei (2005), Călătorie de vis (2004), Occident (2002), Război în bucătărie (2001), Fii cu ochii pe fericire (1999) Cel mai iubit dintre pământeni (1993), Codin și Chira Chiralina (1993), Șobolanii roșii (1991), Cenușa păsării din vis (1989), Kilometrul 36 (1989), Liliacul înfloreşte a doua oară (1988),Cuibul de viespi (1987), Pădurea de fagi (1986), Primăvara bobocilor (1985) sau Sosesc păsările călătoare (1985).

Pentru rolul din filmul Q.E.D. a primit o nominalizare la premiile Gopo, pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un film de lungmetraj ficţiune.