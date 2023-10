Babs, iubita lui Dorian Popa, șocată că artistul a fost prins drogat la volan. Ce le-a răspuns jurnaliștilor

Celebrul vlogger și cântăreț, Dorian Popa, ar fi fost prins drogat la volan, seara trecută, de către polițiștii din Domnești. Iubita lui a avut o reacție total neașteptată, după ce susține că ar fi aflat de la jurnaliști vestea că artistul a condus sub influența canabisului.

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că aparatul Drugtest l-a depistat pozitiv la consumul de canabis, momentul controlului a adus o surpriză neașteptată. După ce l-au tras pe dreapta agenții de poliție au constatat că Dorian Popa era aproape dezbrăcat, purtând doar lenjerie intimă.

Prima reacție a iubitei lui Dorian Popa

Jurnaliștii de la Spynews.ro au obținut, în exclusivitate, prima reacție a Claudiei Iosif, iubita lui Dorian Popa, cunoscută sub numele „Babs”. Aceasta ar fi aflat de la reporteri că partenerul ei a fost prins drogat în trafic și s-a arătat de-a dreptul șocată de vestea primită. Bruneta a povestit că de dimineață a vorbit cu Dorian, dar nu a știut nimic despre situația acestuia.

„Ce s-a întâmplat?! Poftim?! Nu pot să cred așa ceva, nu știu nimic, doamne! Doamne ferește! Noi chiar am vorbit dimineață, nu am știut nimic. Scuză-mă că trebuie să închid, chiar nu știu nimic”, a declarat ea, pentru sursa citată.

Vloggerul s-a ales cu dosar penal

Lui Dorian Popa i-a fost reținut permisul de conducere, iar Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au deschis un dosar penal în acest caz. Conform comunicatului transmis de polițiști, testarea cu aparatul Drugtest a indicat posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în dosarul penal, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală din București pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a consumului de droguri.

„La data de 27 octombrie, ora 21:15, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive”, se arată în comunicatul Poliției Ilfov.

Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov continuă investigațiile în acest caz.

Relația celor doi, sub semnul întrebării

Recent, o persoană din anturajul cuplului a lansat informația potrivit căreia cei doi își trăiesc viețile în case separate, sugerând o posibilă despărțire.

Cu toate acestea, Claudia nu a confirmat public zvonurile și a subliniat că este normal să aibă activități individuale în relație. Mai mult, ea a menționat că și-a mutat atelierul de croitorie din reședința influencerului la doar 5 minute distanță de locuința luxoasă din Domnești.

„Nu vreau să discut despre asta. Suntem împreună de 11 ani, este normal să facem lucruri separat. Nu este ca în primul an. Mi-am mutat atelierul în altă locație, deoarece nu a fost potrivit să fie în mansarda casei noastre. Dar este la doar 5 minute de casa noastră”, a spus ea, într-un interviu acordat publicației Cancan.

De asemenea, Dorian Popa a evitat să comenteze zvonurile despre despărțire și a menționat doar că traversează o perioadă aglomerată în care este des plecat de acasă.

„Am fost în deplasare, abia am avut timp să dorm. Am plecat cu duba tocmai pentru a mă odihni. Acum merg la Craiova, ne întoarcem noaptea, deoarece mâine am două evenimente în București. Sunt în toiul lansării unui nou produs sub marca Hâț, la finele lui noiembrie. Am făcut multe călătorii în Germania, unde se află fabrica”, a explicat el.