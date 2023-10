Aurel Pădureanu, mesaj pentru femeile care au fost „răsfățate” de Irinel Columbeanu: „Să-l ajute că și el a fost boier cu ele” VIDEO

Fostul miliardar de la Izvorani traversează o perioadă destul de delicată, mai ales din punct de vedere financiar. Ajuns la fundul sacului și confruntându-se cu probleme de sănătate, Irinel Columbeanu s-a mutat recent într-un azil de bătrâni, însă nu are bani să acopere cheltuielile lunare. Mulți oameni l-au judecat pentru că și-a risipit agoniseala cu diverse femei, iar alții l-au compătimit.

Aurel Pădureanu, soțul regretatei cântărețe Cornelia Catanga, a sărit în apărarea lui Irinel Columbeanu și a declarat că toate femeile care au fost „răsfățate” de fostul om de afaceri ar trebui să-l ajute cu bani.

„Acum, când nu mai ai bani, nu te ajută nimeni, e și bolnav, e într-o situație critică. Criza financiară atrage după sine criza morală. În final, avem de-a face cu deformarea caracterului, fără să vrei, inconștient. Tatăl lui Irinel, Ion Columbeanu, a sfârșit tot la azilul acela, pare o karmă, eu l-am cunoscut, am cântat pentru el, pe la localurile vremii, era un om important, în comunism, avea funcții mari, făcuse avere”, a declarat Aurel Pădureanu pentru Playtech.

„După umila mea părere, cred că femeile care au fost răsfățate, cândva, de Irinel Columbeanu ar trebui să-l ajute acum, să-i dea diferența de bani, ca să-și plătească azilul și să nu ajungă pe drumuri. Acesta i-a fost destinul, să piardă întreaga avere. El nu trebuie judecat, judecata este la Dumnezeu! Ar trebui ca toate acele femei să-l ajute, dacă au bani, că și el a fost boier cu ele! Nu trebuie să ne bucurăm de necazul lui Irinel Columbeanu, căci se poate întoarce, ca bumerangul, și să ne lovească direct în cap!”, a mai adăugat artistul.

Irinel Columbeanu a apărut de curând și în emisiunea lui Cristi Brancu, unde a mărturisit că a crezut mereu că Dumnezeu le rânduiește „pe toate așa cum consideră”.

„Nu am regrete și cred că lucrurile se vor aranja bine și pentru Irina, cât și pentru Monica, din tot ce mi s-a întâmplat mie. Nu are legătură cu subiectul nostru faptul că am ajuns să locuiesc acolo, dar întotdeauna credința mea a fost că Dumnezeu le va aranja pe toate așa cum consideră că urmează să fie mai bine pentru tine”, a afirmat fostul miliardar în emisiune.