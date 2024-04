Mihai Trăistariu a cumpărat un apartament de lux la malul mării. „A costat 90.000 de euro și 15.000 să-l mobilez”. Prețul la cazare

Mihai Trăistariu, cunoscut înspecial pentru talentul său muzical, a devenit și antreprenor. Se pregătește să-și surprindă fanii și potențialii turiști, cu o nouă investiție impresionantă. Interpretul își extinde afacerea imobiliară, cu un apartament de lux la malul mării. Promite să ofere o experiență de cazare la cinci stele pentru cei care își doresc o vacanță de neuitat.

Într-un interviu acordat pentru Spynews, Trăistariu a dezvăluit detaliile acestei noi investiții: „Din ianuarie mi-am cumpărat și un apartament de lux, am împrumutat bani din bancă, am început ratele. Ceea ce aveam erau apartamente de 3-4 stele, acum am unul de 5 stele, se mobilează, se lucrează la el, undeva de la 1 iunie va fi gata.”

Apartamentul de lux promite să ofere o experiență excepțională, completată de facilități premium, printre care se numără trei piscine, 10 magazine la parter și acces la fitness și spa. Trăistariu subliniază că această nouă locație va fi deschisă permanent, în contrast cu celelalte șase apartamente deținute, care sunt disponibile doar în timpul sezonului estival. Costul său a fost unul piperat.

„Apartamentul a costat 90.000 de euro și mai costă vreo 15.000 de euro să-l mobilez”, a dezvăluit Trăistariu.

900 de lei pentru o noapte de cazare

Cu tarife de 900 de lei pe noapte, acest apartament de lux se adresează celor care apreciază rafinamentul și confortul în timpul vacanțelor. Totuși, artistul nu uită nici de fanii săi mai puțin pretențioși, oferind și opțiuni de cazare la celelalte apartamente pe care le deține, la prețuri mai accesibile.

Așadar, pentru cei care doresc să se bucure de o vacanță la malul mării în această vară, Trăistariu a prezentat și tarifele pentru celelalte apartamente: 200 de lei pe noapte în aprilie și mai, 250 de lei în iunie și septembrie, și 350 de lei în lunile iulie și august.

Cât despre planurile sale de vacanță, artistul a spus că de Paște va cânta la Predeal, iar pe 5 și 6 va fi prezent la Sinaia, unde va avea spectacole în mai multe resorturi.