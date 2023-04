Anca Sigartău a fost la un pas de moarte. Ce crede actrița că a salvat-o: „Ține de credința fiecăruia”

După ce a fost diagnosticată cu cancer, Anca Sigartău a fost convinsă că acest lucru îi va fi fatal. Medicii erau cât se poate de rezervați în privința șanselor sale de vindecare, dar se pare că minunile există. Actrița a povestit ce anume crede ea că a salvat-o.

Anca Sigartău este o adevărată învingătoare. Actrița, în vârstă de 55 de ani, a reușit să răzbată în lupta cu cancerul, deși medicii nu îi mai dădeau nici o speranță. Cu toate că urma tratamentul cu citostatice, o tumoră descoperită de medici creștea și o lăsa fără vlagă. Totul până când s-a decis să țină post...

Anca Sigartău a vorbit, pe larg, despre experienţa prin care a trecut şi cum a câştigat lupta cu cancerul cancerul, în cadrul emisiunii „Voi cu Voicu”.

Ana Sigartău spune că nu a aflat direct de la medic despre boală

„Oricât aș vorbi eu în fața oamenilor, până la urmă lucrurile astea țin de o experiență personală, de credința fiecăruia. Nu îmi este rușine, vreau să spun și îmi asum că alții o să aibă păreri diferite, dar până la urmă este importantă experiența personală”, a început Anca Sigartău să povestească, pentru emisiunea „Voi cu Voicu" de la Antena 3, în ce fel a depăşit unul dintre cele mai grele momente din viaţa personală.

„Eu am povestit despre această întâmplare. În momentul în care am primit un diagnostic care… Adevărul e că nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic. Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul, soţul ei era medic la Fundeni, și ea a zis că trebuie să îl fac, că nu e de glumit, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct”, a mai adăugat actriţa, pentru aceeaşi sursă.

Anca Sigartău a decis să țină postul Crăciunului.

