Ana Morodan, mai demoralizată ca niciodată! Ce face vedeta pentru a se vindeca. „Nu mai așteptați un salvator, e timpul să...”

Ana Morodan s-a expus, în mediul online, vulnerabilă și demoralizată. Celebra influenceriță a trecut prin clipe de coșmar din care pare că încă încearcă să își revină după ce, în luna martie, a fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise.

În încercarea de a se regăsi, ea a plecat într-o vacanță în Bali. Totuși, ea nu a reușit să fugă de probleme, iar peisajele exotice nu au fost îndeajuns pentru a o ajuta să se încarce cu energie pozitivă.

Dovada constă în ultima sa postare pe rețelele de socializare, unde vedeta a transmis un mesaj puternic. A început prin a mărturisi faptul că nu se mai simte bine în pielea ei.

„Am venit în Bali să plâng la sală. Mă simt grasă și urâtă și vreau să știți asta. Trăiesc o viață privilegiată pentru care sunt foarte recunoscătoare, dar tot am multe momente în care eu, Ana Morodan, fata cea mai cunoscută pentru încrederea ei în sine, mă simt urâtă sau în ultimul timp grasă și pot să tot număr astăzi cel puțin încă patru lucruri pe care le detest la mine”, s-a confesat ea, pe Instagram.

Suficient de puternică pentru a face o schimbare

În dreptul aceleiași fotografii, care o înfățișează plângând epuizată în sala de sport, Ana Morodan le-a transmis tuturor că nu are de gând să renunțe. Mai mult decât atât, influencerița speră ca postarea sa să fie o motivație pentru cei care rezonează cu stările sale.

„Dar nu mă simt slabă. Nu sunt slabă. Pentru că:

1. Am trecut prin prea multe cu mine însămi ca să renunț la mine!

2. Nu stăpânesc încă iubirea de sine, dar înțeleg ce înseamnă un sentiment de respect de sine.

3.Trăind într-o lume în care simțim că suntem puternici doar pentru că mergem la evenimente, apărem în reviste, trăim viața glam a devenit de câțiva ani atât de mică pentru mine, trăgând sensul sau validarea din această lume se simte atât de meschin pentru mine, dar nu judec nici o generație nouă care aspiră la această lume. Am fost și eu ca tine cândva.

4. Sunt aici pentru a mă vindeca, pentru a învăța să mă iubesc, pentru a învăța să îmbrățișez această experiență umană cu totul și dacă acest lucru inspiră o altă persoană, atunci e minunat!

5. Încă nu am ajuns la acel lucru de pe lista mea de dorințe pe care scrie: Acea bătrână adorabilă, dar nebună.

6. Timpul ia toate lucrurile, chiar și spiritul. Mulțumesc, Stephen King. Deci, după această logică, va trece și acest moment în care plâng și mă simt ca naiba, nu?

7. NU VINE NIMENI. Nu mai așteptați un salvator, e timpul să vă salvați singuri. Ascultați-mă și ascultați-mă cu mare atenție: Am prieteni extraordinari, un sistem de sprijin incredibil, dragostea a milioane de oameni, am o minte strălucită (salvatorul și dușmanul meu) și am încercat și am căutat în multe feluri un salvator: Nimeni, absolut nimeni nu te poate salva. TREBUIE să te ridici și să înțelegi acest lucru cât mai curând posibil.”

Faima nu aduce fericire

Nu în ultimul rând, „Contesa Digitată” a afirmat sus și tare că : faima nu aduce fericire.

„8. Pentru că am realizat totul în ceea ce privește celebritatea și faima asta nu m-a făcut fericită. M-a otrăvit. Mă simt grasă și urâtă astăzi, dar nu mă simt slabă. Nu am fost niciodată slabă. Acesta este ingredientul secret pe care îl iubești sau îl urăști la mine. Îmi însușesc cine sunt, așa cum am făcut-o de atâtea ori înainte. Stau în picioare și nu mi-e frică. Voi învinge! ȘI LA FEL ȘI TU!”, a conchis ea.

Susținere din partea vedetelor și admiratorilor

Postarea a strâns mii de aprecieri, iar colegele sale de breaslă s-au grăbit să vină cu încurajări. Printre ele s-au numărat Lore și Alina Ceușan.

„Pas cu pas scumpo. Evită să pui presiune pe tine. Toate avem astfel de stări şi ştii foarte bine că dacă nu erau "kilogramele" erau altele. Suntem femei şi simțim totul mai intens. Nu eşti singură. ❤️ ”, a scris cântăreața.

„You can do this Ana! ❤️ ( Poți face asta, Ana)”, a comentat influencerița.

„Draga mea, sunt inevitabile în viață și episoadele astea. Atât societatea cât și tu însăți ați pus prea multa presiune pe tine. Suntem multi cei care te iubim și admirăm și curajul de a te arăta în cele mai vulnerabile momente”, a completat Tania Budi.

Ana Morodan plecat în vacanță în Bali în urmă cu aproximativ o săptămână.

Ea a trecut printr-o perioadă delicată în ultimele luni, după incidentul din trafic, pentru care a fost și plasată sub control judiciar.