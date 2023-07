Ana Morodan rămâne sub control judiciar. Ce se întâmplă dacă nu respectă măsurile

Judecătorii au dat o nouă decizie în cazul Anei Morodan. „Contesa digitală” va rămâne sub control judiciar, pentru o perioadă de până la 60 de zile. Vloggerița ceruse ridicarea măsurii, după ce a fost trimisă în judecată, dar magistrații au respins cererea.

Decizia a fost dată luni, 24 iulie, de Judecătoria Sector 1. În prezent, Ana Morodan are dosar penal pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata MORODAN ANA-MARIA, …. În baza art. 207 C.proc.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpată până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Astfel, influencerița, în vârstă de 38 de ani, va avea următoarele obligații: să se prezinte la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti când este chemată, să informeze de îndată Judecătoria Sectorului 1 cu privire la schimbarea locuinţei și să se prezinte la secţia de poliţie, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată.

În cazul în care nu le respectă, „măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive”. Ana Morodan are 48 de ore la dispoziție, în cazul în care dorește să conteste decizia.

„Greșeala” care a costat-o scump pe vedetă

La finalul lunii martie, Ana Morodan a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor rutieri. Continuându-și deplasarea, ea a provocat un accident în care au fost implicate două autovehicule și din care au rezultat pagube materiale.

Câteva ore mai târziu, Morodan s-a urcat din nou la volan, deși a vea permisul suspendat, în urma incidentelor de la prânz. Mai mult decât atât, vloggerița băuse, fiind găsită cu o alcoolemie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat și se afla sub influența unor substanțe interzise.

Ana Morodan a fost reţinută pentru 24 de ore, însă a fost eliberată după o zi şi pusă sub control judiciar.

„Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține Benzotamină și atât”, a declarat ea, la vremea respectivă.

Ana Morodan a fost trimisă în judecată, de procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1, pe 21 iulie, Magistrații au mai precizat că substanța găsită în corpul influenceriței este Alprazolam. Ana Morodan are peste 470.000 de fani pe Instagram și deține un magazin online, unde comercializează haine de la propriul brand.