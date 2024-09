Alin Oprea face acuzații grave la adresa fostei soții, Larisa Uță, susținând că aceasta a avut trei amanți în timpul căsniciei lor. Artistul a descoperit dovezi ale infidelității și a declarat că Larisa a recunoscut doar două dintre relațiile extraconjugale.

După trei ani de la divorț, Larisa Uță a discutat în podcastul lui Bursucu despre căsnicia ei cu Alin Oprea și despre copiii lor. Ea l-a acuzat pe fostul soț de infidelitate și a spus că a găsit o filmare cu el și amanta în telefonul său. Alin Oprea a reacționat, susținând că, de fapt, Larisa l-a înșelat cu trei bărbați.

„Mă uit în poze, în video. Când ma uit, pornesc un video. Văd o doamnă, cu mișcări suave, stânga, dreapta, înainte, înapoi, cum execută anumite mișcări. Era așezată…. cred că curăța covorul în momentul acela când făcea mișcările. Filmat dintr-un unghi foarte interesant. S-a filmat, nici măcar nu l-a filmat altcineva, el filma chestia asta”, a declarat Larisa Uță, în cadrul podcastului.

Deranjat de afirmațiile fostei soții, Alin Oprea a oferit un interviu pentru Antena Stars, în care și-a prezentat propria versiunea. Artistul este căsătorit în prezent cu Medana, el a fost acuzat de fosta soție că a început relația cu aceasta înainte de a divorța. Alin Oprea respinge acuzațiile de infidelitate, afirmând că a început relația cu Medana abia după încheierea căsniciei cu Larisa Uță.

Alin Oprea a spus că, deși a fost avertizat de cei dragi despre posibila infidelitate a Larisei Uță, a ignorat semnalele până când a descoperit dovezi că fosta soție ar fi avut trei amanți. Larisa ar fi recunoscut două dintre aceste relații, iar a treia ar fi fost cu o persoană publică.

„A avut trei amanți și am încercat prima variantă și să vorbesc cu ea. Și atunci am sunat-o și am vorbit cu ea (…) I-am dat câteva detalii din convorbiri cu cine a vorbit, ce a vorbit și a zis că nu e cum spun eu, că au fost doar doi. Mi-a spus că au fost doar doi (…) Ea a recunoscut două dintre relațiile extraconjugale și a spus că era vorba de un cetățean german cu care am avut o relație mai specială și că este și un băiat, antrenor de kangoo jumps și a spus că o să le spună și copiilor despre ce este vorba”, a spus Alin Oprea pentru emisiunea „Un show păcătos”, de la Antena Stars, conform Libertatea.

Apoi, Alin Oprea a afirmat că fosta sa soție l-a înșelat cu zece bărbați și că are dovezi.

„Unul dintre ei este o persoană relativ publică (…) Nu-i destul să zic că m-a înșelat o dată ca să avem un divorț civilizat (…) Eu cred că e ok atât (n.r. că o singură relație a fost un motiv suficient pentru divorț). Eu am dovezi clare pentru zece persoane. Sportivi, boxeri profesioniști de la Buzău, patroni de club din Calea Victoriei, patroni de restaurant, patron turc de hotel din zona Cișmigiu, impresari muzicali, membru german a trupei Phoenix”, a adăugat Alin Oprea.