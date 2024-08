Ce spune iubita lui Marcel despre rolul acestuia pe „Insula Iubirii”: „El s-a atașat foarte mult acolo. Te atașezi și de un câine de pe stradă” VIDEO

Marcel Andrei, cunoscut din emisiunea „Insula Iubirii”, și logodnica sa, Armina, au făcut recent dezvăluiri surprinzătoare într-un podcast moderat de Bursucu’. Cei doi au discutat despre perioada în care Marcel a fost ispită în Thailanda și despre relația sa cu Maria, concurenta care i-a captat atenția.

Marcel Andrei, cunoscut sub numele de „Maluma baby” în cadrul show-ului Insula Iubirii, este ispita care a devenit virală pe rețelele de socializare.

Replicile sale au făcut deliciul telespectatorilor: „Hola mami, que guapa”, „Să vedem sumsetul”, „Stilul meu e mai chulo”, „Miau, Miau” și „Șain laic daimăndz in dă schai” și au fost preluate de o mulțime de persoane pe rețelele de socializare.

Fanii emisiunii au fost uimiți de latura emoțională dezvăluită de ispită, care a arătat o afecțiune profundă pentru concurenta Maria. Acesta a plâns atunci când Maria a refuzat să înceapă o relație cu el. Acum, însă, el a găsit împlinirea alături de o altă femeie și se pregătește să se căsătorească.

Într-o apariție alături de iubita sa la podcastul moderat de Bursucu’, ispita de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri așteptate de fani. Când Maluma de România a fost întrebat dacă a avut un rol regizat în emisiune, Armina, logodnica sa recentă, a intervenit pentru a clarifica situația. Ea a oferit detalii despre ce s-a întâmplat în Thailanda.

Armina a explicat că Marcel s-a atașat profund de Maria în timpul filmărilor, dar a subliniat că acest atașament a fost parte din rolul său de ispită.

„El s-a atașat foarte mult acolo. S-a atașat de femeie aceea, fata aceea, care și-a făcut rolul de ispită pentru că e normal să te atașezi în ziua de astăzi. Și eu sunt foarte atașată de câinele meu. Te atașezi de un câine de pe stradă, da păi dacă e un om lângă tine”, a spus Armina.

„Da, frumoasă comparație”, a răspuns Bursucu’.

„No offense”, a continuat Armina.

„Da, hai să ne oprim aici, că nu vreau să mă cert cu nimeni”, a reacționat prezentatorul, precizând: „Deci el s-a atașat de Maria. Maria o cheamă, săraca fată, Maria, așa o cheamă. N-are nici o vină. Maria nu are nici o vină, nu vrem să ne certăm”.

Ce spune Marcel despre ce s-a întâmplat pe Insulă

Întrebat dacă a jucat un rol pe „Insula Iubirii”, Marcel a spus că a „vrut să creeze o poveste” și să „fie un exemplu”.

„Să înțeleagă toată lumea. Bun. Eu am intrat ca rol de ispită, da? Tot ce s-a întâmplat acolo, am vrut să … Eu mi-am dat seama că ea nu o să aibă nici o treabă cu mine și o să aibă treabă cu Alin. Am simțit chestia asta de la bun început. Dar, în schimb, eu am vrut să creez o poveste în toată treaba asta și să fie și un exemplu pentru lumea de acasă. Uite cum e să te comporți cu o femeie, cum e să faci, să nu renunți, înțelegi?”, a menționat Marcel.

Maluma de România a recunoscut că a avut și sentimente pentru Maria, altfel nu ar fi putut să se comporte așa.