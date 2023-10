Actrița Suzanne Somers a murit la vârsta de 76 de ani. Vedeta s-a luptat zeci de ani cu cancerul VIDEO

Actrița americană Suzanne Somers a murit la vârsta de 76 de ani, după o luptă de zeci de ani cu cancerul, a anunțat reprezentantul ei, relatează BBC.

„Familia ei urma să se strângă pentru a sărbători cea de-a 77-a aniversare. În schimb, aceștia îi vor comemora viața extraordinară și vor dori să le mulțumească milioanelor de fani și urmăritori care au iubit-o nespus de mult”, se arată într-o declarație transmisă presei.

Debutul a avut loc la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970, cu roluri mici în seriale de televiziune, printre care „The Love Boat” și „One Day at a Time”, înainte de a o interpreta pe Chrissy Snow în „Three's Company” în 1977.

Somers, care s-a născut la 16 octombrie 1946, a jucat în acest serial timp de cinci din cele opt sezoane, înainte de a fi concediată din pricina unei dispute legate de salariu. După ce a luat o pauză de la actorie, a revenit în forță la începutul anilor 1990 în serialul „Step by Step”.

Ulterior, a fost coprezentatoare la Candid Camera, a avut propriul talk-show, The Suzanne Show, și a participat la Dancing with the Stars.

La vârsta de 50 de ani a fost diagnosticată pentru prima dată cu o formă agresivă de cancer de sân și a anunțat pe rețelele de socializare în luna iulie că, după ce a fost în remisie, acesta a revenit.

„Știu cum să-mi pun echipamentul de luptă și sunt o luptătoare", a scris ea pe Instagram.