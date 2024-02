Actorul Richard Lewis a murit la vârsta de 76 de ani. Anul trecut anunțase că suferă de Parkinson şi se retrage din stand-up | VIDEO

Richard Lewis, colegul lui Larry David în „Curb Your Enthusiasm” și îndrăgit comediant de stand-up, a murit la vârsta de 76 de ani, miercuri noapte, în locuința sa din Los Angeles, după ce a suferit un atac de cord, informează The Guardian.

Actorul a mărturisit anul trecut că suferă de boala Parkinson și că se retrage de pe scena de stand-up. În ciuda acestei retrageri parțiale, el a jucat în sezonul 12 al serialului Curb Your Enthusiasm, difuzat în prezent pe HBO.

„Richard și cu mine ne-am născut la trei zile diferență în același spital și pentru cea mai mare parte a vieții mele mi-a fost ca un frate”, a spus Larry David într-o declarație împărtășită de HBO. „Avea acea combinație rară de a fi cea mai amuzantă persoană și, de asemenea, cea mai dulce. Dar astăzi m-a făcut să plâng și pentru asta nu-l voi ierta niciodată” - a continuat el.

Jamie Lee Curtis, co-protagonista romantică a lui Richard Lewis în serialul „Anything But Love”, i-a adus un omagiu pe Instagram, scriind: „El este, de asemenea, motivul pentru care am renunţat la alcool. El m-a ajutat. Îi sunt veșnic recunoscătoare pentru el doar pentru acest act de grație. A găsit dragostea alături de Joyce și asta, desigur, pe lângă sobrietatea sa, este ceea ce a contat cel mai mult pentru el. Plâng în timp ce scriu aceste rânduri. Un mod ciudat de a-i mulțumi unui om dulce și amuzant. Odihnește-te în râs, Richard”.



„Prințul durerii”, printre cei mai influenţi umorişti ai secolului XX

Aclamatul comediant era cunoscut pentru că își explora nevrozele în diatribe frenetice, în flux de conștiință, în timp ce era îmbrăcat numai în negru, ceea ce i-a adus porecla „Prințul durerii”.

Artist obișnuit în cluburi și la televiziunea de noapte timp de decenii, Richard Lewis l-a interpretat pe prințul John, nevrotic și de încredere, în filmul lui Mel Brooks „Robin Hood: bărbaţi în izmene”.

„Sunt paranoic în legătură cu orice în viața mea. Chiar și acasă. Pe bicicleta mea staționară, am o oglindă retrovizoare, ceea ce nu mă încântă”, a glumit odată pe scenă. Prezentatorului TV și colegului său de comedie Jimmy Kimmel, Lewis i-a spus: „În această dimineață, am încercat să mă duc la culcare. Nu am putut să dorm. Am numărat oile, dar aveam doar șase și toate făcuseră operaţie de înlocuire la șold”.

Canalul Comedy Central l-a numit pe Richard Lewis unul dintre cei mai buni 50 de comedianți de stand-up din toate timpurile și a fost inclus pe lista revistei GQ a „celor mai influenți umoriști ai secolului XX”. De asemenea, și-a împrumutat umorul pentru cauze caritabile, printre care Comic Relief și Comedy Gives Back.

„Să-i urmărești stand-up-ul este ca și cum ai asista la o ședință de terapie foarte amuzantă și deseori întunecată”, spunea Los Angeles Times în 2014. City Paper din Philadelphia l-a numit „Jimi Hendrix al monologilor”, iar Mel Brooks a spus odată că „s-ar putea să fie Franz Kafka al comediei moderne”.