Un cunoscut actor din Seinfeld a murit la vârsta de 71 de ani: „Era iubit de toată lumea” VIDEO

Starul din Seinfeld, Peter Crombie, a murit miercuri la vârsta de 71 de ani după o luptă cu o boală necunoscută, potrivit TMZ, citată de Daily Mail.

Actorul - cel mai bine cunoscut pentru interpretarea personajului Crazy Joe Davola în cunoscutul sitcom - a murit "rapid" din cauza bolii, potrivit fostei sale soții, Nadine Kijner.

Cu toate acestea, tipul de afecțiune nu a fost încă dezvăluit, la fel ca și alte detalii în legătură cu moartea sa.

Fosta soție a lui Crombie a informat presa: „El a fost cel mai bun, grijuliu, darnic bărbat. Era iubit de toată lumea, generos și nu avea niciodată nimic rău de spus despre nimeni.”

Un prieten apropiat al regretatului star, Bill Stetz, a mai spus că Peter era „un prieten blând și loial, cu vorbe bune și o muncă expresivă ca actor și scriitor.”

Crombie a apărut în cinci episoade în rolul personajului Crazy Joe Davola, în Seinfeld, în perioada 1992-1993.

Unele dintre episoadele în care a apărut sunt "The Opera", "The Watch", "The Pitch" și "The Pilot".

În timpul prezenței sale în show, Davola a fost un antagonist al lui Jerry Seinfeld și, la un moment dat, a avut o relație scurtă cu prietena apropiată a lui Jerry, Elaine - interpretată de Julia Louis-Dreyfus.

Seinfeld a fost difuzat între 1989 și 1998, timp de nouă sezoane și a avut un total de 180 de episoade.

Distribuția i-a inclus și pe Jason Alexander în rolul lui George, și Michael Richards, care l-a interpretat pe vecinul lui Jerry, Cosmo Kramer.

Peter a avut și alte roluri în proiecte cinematografice pe parcursul carierei sale, cum ar fi "My Dog Skip", "The Blob", "Natural Born Killers" și "Se7en".

El a mai apărut și în eriale TV, precum "NYPD Blue" (1998), două episoade din "House Of Frankenstein" (1997) și "L.A. Law" (1994).

Primul său rol creditat, conform paginii IMDB a regretatului actor, a fost în filmul TV intitulat "Broken Vows", în care au jucat Tommy Lee Jones și Annette O'Toole.

Ultimul său rol creditat a fost în 2000, când l-a interpretat pe detectivul Moody, în serialul de succes "Walker, Polițist Texan".

Peter s-a aflat și în spatele camerei, fiind scenarist al scurtmetrajului din 2006 intitulat "Threshold".