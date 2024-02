Comediantul Ewen MacIntosh, cunoscut drept Keith din The Office, a murit la vârsta de 50 de ani

Actorul și comedianul Ewen MacIntosh, cunoscut în special pentru rolul său de „Big Keith”, în celebrul sitcom britanic „The Office”, a încetat din viață la vârsta de 50 de ani. Ricky Gervais, creatorul serialului, l-a numit pe MacIntosh „un original absolut”.

MacIntosh a fost un actor apreciat pentru talentul său comic și pentru interpretarea memorabilă a lui Keith Bishop în The Office, un personaj iconic care a adus numeroase momente de amuzament și bucurie publicului, notează Daily Mail.

Născut în Merionethshire, MacIntosh a urmat educația primară la Repton School din Derbyshire și a studiat lingvistică la Universitatea din Edinburgh. Implicat activ în teatrul universitar, el și-a dezvoltat astfel abilitățile și a început să-și croiască drumul în lumea divertismentului.

O carieră diversificată

Cel mai faimos rol al său a fost cel al lui Keith Bishop, contabilul indiferent din The Office, un personaj care a devenit iconic pentru umorul său sec.

Printre alte apariții notabile ale sale se numără colaborările în seriale precum Miranda și Little Britain.

MacIntosh a avut și diverse roluri în filme, printre care se numără: comedia romantică britanică „Finding Fatimah” (2017), unde a interpretat rolul lui Lionel. În „The Confusion of Tongues” (2014), a jucat ca Barry, curățătorul de geamuri. De asemenea, a avut o apariție cameo în filmul controversat sârb „A Field in England” (2013).

Pe lângă televiziune și film, MacIntosh a fost prezent și în alte medii artistice. A participat în emisiuni radiofonice, inclusiv în sitcomul radio „Cabin Pressure”, unde a jucat rolul lui Carl, operatorul ATC plictisit. A avut și apariții în reclame TV naționale, precum cea pentru ao.com în 2013.

Cariera sa s-a întins și în lumea muzicală. A apărut în videoclipul muzical de caritate pentru piesa „Driving Home for Christmas” a lui Chris Rea, în 2009, și a prezentat diverse programe muzicale pe Now 80s și Now 90s. În plus, a cântat alături de Tim FitzHigham, la Edinburgh Fringe Festival, în 2007.

Cu toate că a avut parte de momente de succes și popularitate, viața lui MacIntosh a fost marcată și de momente mai puțin fericite. În 2016, actorul a fost declarat în faliment, iar rolurile sale importante în producții au devenit mai rare.

Cu toate acestea, el a rămas dedicat artei sale și și-a continuat activitatea în domeniul comediei. În 2022, el a mai avut o apariție cameo în a treia și ultima serie din After Life.

Actorul s-a stins din viață la numai 50 de ani

Moartea lui Ewen MacIntosh a fost primită cu tristețe și regrete în industria divertismentului. Prietenii și colegii l-au omagiat pentru talentul său, dar și pentru personalitatea sa caldă și plină de umor.

Cei care l-au cunoscut îl vor aminti întotdeauna cu drag ca pe un talent remarcabil și o persoană minunată, care și-a adus contribuția la unele dintre cele mai memorabile momente de comedie britanică.

Ricky Gervais, creatorul The Office, a fost printre primii care i-a adus un omagiu, în această dimineață.

„Vești extrem de triste. Foarte amuzantul și foarte drăguțul Ewen Macintosh, cunoscut de mulți drept „Big Keith” de la The Office, a murit. Un original absolut. RIP”, a transmis el pe X/ Twitter.

Canalul TV Gold a transmis: „L-am iubit ca Keith în The Office și am avut norocul să lucrăm cu el de-a lungul anilor. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii lui într-un moment atât de dificil.”

„Cu inima frântă să aud că un prieten foarte special, Ewen MacIntosh, a murit. Era o persoană incredibil de amabilă și amuzantă. Iubire veșnică”, a scris producătoarea de comedie, Gina Lyons

O incinerare privată va avea loc pentru familia și prietenii apropiați, iar un memorial de sărbătoare va fi organizat, mai târziu în cursul anului, pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a fost Ewen MacIntosh.

Cauza morții lui nu a fost confirmată, dar prietenii au lăudat „empatia” de care a dat dovadă personalul medical care l-a îngrijit. MacIntosh nu a fost fost căsătorit și nu a avut copii.