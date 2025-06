A murit Brian Wilson. Cofondatorul celebrei trupe Beach Boys avea 82 de ani

Brian Wilson, cofondatorul trupei Beach Boys, s-a stins din viață miercuri, 11 iunie, la 82 de ani. Anunțul a fost făcut de familia artistului.

Brian Wilson, liderul vizionar și fragil al formației Beach Boys, al cărui geniu pentru melodie, aranjamente și exprimare sinceră a inspirat „Good Vibrations”, „California Girls” și alte imnuri ale verii și l-a făcut unul dintre cei mai influenți artiști din lume, a murit la 82 de ani, scrie Euronews.

Familia lui artistului a postat miercuri vestea decesului său pe site-ul său web și pe conturile sale de socializare, însă nu au fost disponibile imediat detalii suplimentare.

Cel mai mare și ultimul supraviețuitor dintre cei trei frați muzicieni, Brian cânta la bas, Carl la chitară solo și Dennis la tobe. El și colegii săi din Beach Boys au devenit în anii 1960, dintr-o trupă locală din California, creatori de hituri naționale și ambasadori internaționali ai surfului și soarelui.

Cine a fost Brian Wilson

Născut în Inglewood, în sudul Californiei, în 1942, Brian Wilson a fost un muzician înnăscut, cu auz absolut, care putea repeta fraze cântate când era bebeluș, scrie The Guardian.

Acesta a învățat să cânte la pian în timp ce el și frații lui mai mici, Carl și Dennis, s-au îndrăgostit de R&B, rock'n'roll, doo-wop și pop.

În ciuda faptului că a rămas parțial surd de o ureche (probabil ca urmare a unui atac al unui băiat din localitate), el și Carl s-au alăturat vărului lor Mike Love pentru a forma grupul de liceu Carl and the Passions, aducând mai târziu pe Dennis și prietenul Al Jardine pentru a forma Pendletones. Ei au fost încurajați de tatăl lui Wilson, Murry, cu care Wilson avea o relație complexă – el a spus mai târziu că Murry era și violent fizic cu el.

Prima piesă a lui Wilson pentru grup, care a fost redenumit în curând „Beach Boys”, a fost „Surfin” din 1961 – prima dintr-o serie de hituri scrise de Wilson, precum „Surfin' Safari”, „Surfer Girl” și „Surfin' USA”, ultima ajungând pe locul 3 în topurile din SUA și consolidând succesul lor.

Wilson a devenit producător, precum și compozitor, pentru al treilea album, „Surfer Girl, și a impulsionat grupul printr-un ritm de lucru uimitor de ridicat, lansând 15 albume înainte de sfârșitul anilor 1960.

Ambiția lui Wilson l-a determinat să nu se limiteze la a fi o trupă de noutate care cânta despre surfing și mașini, ci a aprofundat arta compoziției muzicale a trupei – inclusiv în „Pet Sounds”, care a fost conceput ca o declarație generală mai degrabă decât o serie de cântece discrete, cu aranjamente complexe care includeau de la instrumente orchestrale până la sticle de Coca-Cola.

După moartea tatălui său, începutul anilor '70 a fost o perioadă dificilă pentru Wilson, deoarece consumul său de droguri a crescut și a devenit din nou izolat. S-a întors în trupa Beach Boys pentru albumul din 1976, 15 Big Ones, dar a căzut din nou în alcoolism, abuz de droguri și supraalimentare spre sfârșitul deceniului; a suferit, de asemenea, moartea lui Dennis, care s-a înecat în 1983.

Wilson a continuat să facă turnee și să lanseze ocazional albume solo și, în cele din urmă, s-a reunit cu Beach Boys în 2011 (acum fără Carl, care a murit în 1998) pentru un turneu și albumul That’s Why God Made the Radio. Grupul s-a despărțit din nou, Love făcând turnee sub numele trupei, iar Wilson și Jardine făcând turnee separat împreună, inclusiv pentru turneul Pet Sounds din 2016, cu ocazia aniversării a 50 de ani.

Wilson și-a vândut drepturile de publicare către Universal pentru 50 de milioane de dolari în 2021 și a susținut ultimul său concert în cadrul unui turneu comun cu Chicago un an mai târziu.

Wilson a fost căsătorit de două ori, prima dată cu Marilyn Rovell în 1964, cu care a avut două fiice, Carnie și Wendy (care mai târziu au format propriul grup vocal, Wilson Phillips, și au obținut trei single-uri pe locul 1 în SUA). Wilson și Rovell au divorțat în 1979. În 1995, s-a căsătorit cu Melinda Kae Ledbetter, cu care a început să se întâlnească în 1986 și care a devenit și managerul său. Au adoptat împreună cinci copii. Melinda a murit în ianuarie 2024.