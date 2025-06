A murit scriitorul britanic Frederick Forsyth, autorul cunoscutului roman „Ziua Șacalului”

Scriitorul britanic Frederick Forsyth s-a stins din viață luni, 9 iunie, după o suferinţă scurtă, înconjurat de familie, au anunţat luni agenţii săi literari.

Forsyth, în vârstă de 86 de ani, era cunoscut pentru romanele sale în genul „thriller”, cum ar fi „Ziua Şacalului”, „Dosarul Odessa”, „Câinii războiului”, „Alternativa diavolului”, „Al patrulea protocol” sau „Negociatorul”, scrie Agerpres.

Cele 25 de cărţi ale sale s-au vândut în 75 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Fost pilot, jurnalist de investigaţii, corespondent pentru Reuters şi BBC, informator pentru serviciul britanic de informaţii externe MI6, el a consemnat în memoriile sale: „N-am avut niciodată de gând să fiu scriitor". Se considera o combinaţie între Ernest Hemingway şi John le Carre.

Unul din romanele sale celebre, Ziua Şacalului, inspirat de experienţa sa de reporter la Paris, a fost scris în doar 35 de zile şi relatează un complot pentru asasinarea preşedintelui Franţei, generalul Charles de Gaulle. Personajul asasinului singuratic a avut un impact atât de mare, încât celebrul terorist venezuelean Ilich Ramirez Sanchez a fost poreclit „Carlos Şacalul".

Scriitorul s-a născut pe 25 august 1938 în Ashford, Kent. În 1958, s-a angajat ca jurnalist local la ziarul Eastern Daily Press. Trei ani mai târziu, s-a alăturat agenției de presă Reuters, potrivit TVR.

La Tonbridge School, Forsyth se remarcase mai ales la limbi străine. Vorbea fluent franceza, germana, spaniola și rusa, fiind astfel un corespondent de presă înnăscut.

Trimis la Paris, Forsyth a relatat mai multe evenimente legate de tentativele de asasinat asupra președintelui Franței, Charles de Gaulle, orchestrate de membrii Organizației Armatei Secrete (OAS).

Această grupare formată din foști militari era profund nemulțumită de decizia lui de Gaulle de a acorda independență Algeriei, după ce mulți dintre camarazii lor muriseră luptând împotriva naționaliștilor algerieni.

Forsyth a descris OAS drept „coloniști albi și neo-fasciști”.

Forsyth s-a alăturat BBC-ului în 1965, iar doi ani mai târziu, a fost trimis în Nigeria pentru a relata despre războiul civil izbucnit după secesiunea regiunii sud-estice Biafra.

Când conflictul s-a prelungit mult peste așteptări, Forsyth a cerut permisiunea să rămână și să continue să-l acopere. Potrivit autobiografiei sale, BBC i-a răspuns: „nu este politica noastră să acoperim acest război”.

„Am simțit miros de manipulare a știrilor,” a spus el. „Și nu-mi place manipularea știrilor.”

A demisionat și a continuat să relateze despre război ca jurnalist freelancer timp de încă doi ani.

Toate aceste „trucuri ale meseriei” aveau să fie integrate într-un roman despre o tentativă de asasinat asupra președintelui de Gaulle, The Day of the Jackal (Ziua Șacalului), pe care l-a scris într-o garsonieră, la o mașină de scris veche, în doar 35 de zile.

A petrecut luni de zile încercând să-l publice, dar s-a lovit de un șir lung de refuzuri.

„În primul rând, de Gaulle era încă în viață,” a spus el, „așa că cititorii știau deja că un complot fictiv de asasinare plasat în 1963 nu putea avea succes.”

În cele din urmă, un editor a acceptat să riște cu un tiraj redus, iar vânzările cărții — descrisă la un moment dat drept „un manual de asasinat” — au explodat, mai întâi în Marea Britanie, apoi în Statele Unite.

La sfârșitul anilor ’80, Forsyth s-a despărțit de prima sa soție, fosta model Carole Cunningham, și a fost fotografiat alături de actrița Faye Dunaway.

Eurosceptic convins, el l-a pus în dificultate pe fostul prim-ministru Ted Heath în cadrul acestei emisiuni — după ce a demonstrat că, în ciuda negărilor acestuia, acesta a semnat odată un document prin care era de acord cu transferul rezervei de aur a Regatului Unit la Frankfurt.

După ce a împlinit 70 de ani, a început să încetinească ritmul în care scria.

The Cobra (Cobra), publicat în 2010, a marcat revenirea unor personaje din Avenger.

În 2013, Forsyth a lansat The Kill List (Lista morții), o poveste alertă în jurul unui fanatic musulman numit „Predicatorul”, ale cărui videoclipuri online îi încurajau pe tinerii musulmani să comită o serie de crime.

Toate cărțile și le-a scris la mașina de scris și a refuzat să folosească internetul pentru documentare.