 James Heckman, un nume important din industria media americană vine la București, la Forum Europa | adevarul.ro
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James Heckman, un nume important din industria media americană vine la București, la Forum Europa

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James Heckman, fondatorul și CEO-ul Roundtable, companie tranzacționată pe Nasdaq, va participa la Forum Europa, eveniment organizat de AUR în perioada 13–15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București. Antreprenorul american a dezvoltat afaceri cumpărate de Yahoo și News Corp și a contribuit la realizarea unor parteneriate importante în industria publicității digitale.

james heckman antreprenor CEO Roundtable jpg
Foto: jamesheckman.com

Potrivit unei informări transmise publicației „Adevărul” de George Simion, liderul AUR, James Heckman se numără printre invitații internaționali ai reuniunii, la care sunt așteptate câteva mii de persoane. Evenimentul va include conferințe, dezbateri și mese rotunde despre viitorul Europei, suveranitatea națională, relațiile internaționale și transformările economice și tehnologice.

Cu o experiență de peste 30 de ani în industria media și tehnologică, James Heckman a fondat și dezvoltat mai multe platforme digitale și a participat la listarea a trei companii la bursă. Printre proiectele sale se numără Rivals.com, Scout.com și 5to1, afaceri care au atras interesul unor grupuri internaționale precum Yahoo și News Corp.

Heckman va participa la Forum Europa, reuniune organizată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), la care sunt așteptate câteva mii de persoane. Programul include conferințe, dezbateri și mese rotunde despre viitorul Europei, suveranitatea națională, relațiile internaționale și transformările economice și tehnologice.

Potrivit organizatorilor, la eveniment vor lua parte parlamentari, europarlamentari, reprezentanți politici din mai multe țări și membri ai sindicatului polonez Solidarność.

Afacerile dezvoltate de James Heckman și legăturile cu Yahoo și News Corp

Unul dintre proiectele prin care James Heckman s-a remarcat în industria digitală este Rivals.com, o platformă care a mizat pe abonamente, comunități online și conținut realizat de creatori independenți. Compania a beneficiat de sprijin financiar din partea SoftBank, Intel și News Corp, înainte de a fi cumpărată de Yahoo.

Antreprenorul american a dezvoltat și Scout.com, platformă preluată de News Corp, precum și 5to1, achiziționată de Yahoo. În portofoliul său se află și Maven/Arena, companie tranzacționată la Bursa de Valori din New York.

Experiența sa include funcții de conducere în cadrul unora dintre cele mai cunoscute grupuri media americane.

La Yahoo, unde a coordonat strategia și inovarea media la nivel global, Heckman a conceput alianța de publicitate digitală dintre Yahoo, AOL și Microsoft, un parteneriat destinat dezvoltării pieței de publicitate online premium.

Anterior, în calitate de director de strategie al News Corp Digital, a participat la conceperea acordului publicitar dintre Google și MySpace, evaluat la un miliard de dolari.

Echipa sa a fost implicată și în elaborarea modelului inițial de afaceri pentru Hulu, platforma de streaming dezvoltată de mari grupuri media americane.

Inteligența artificială și independența economică a platformelor media

În prezent, James Heckman conduce Roundtable, companie care dezvoltă soluții tehnologice pentru industria media și creatorii de conținut.

Platforma integrează inteligența artificială și tehnologii financiare descentralizate (DeFi), urmărind să ofere editorilor și creatorilor un control mai mare asupra distribuției conținutului, infrastructurii digitale și veniturilor generate.

Experiența lui Heckman în dezvoltarea platformelor media și în negocierea parteneriatelor cu marile companii tehnologice se înscrie în temele economice și digitale anunțate pentru Forum Europa.

Organizatorii prezintă reuniunea drept o platformă de dialog despre viitorul continentului

Pe lângă dezbaterile despre economie și tehnologie, Forum Europa va avea o componentă politică dedicată extinderii relațiilor internaționale ale AUR.

Formațiunea intenționează să lanseze aproximativ 60 de grupuri de prietenie cu reprezentanți din alte state, prin care urmărește dezvoltarea cooperării politice și consolidarea contactelor internaționale.

Organizatorii prezintă reuniunea drept o platformă de dialog despre viitorul continentului, cu accent pe cooperarea dintre state, independența economică și suveranitatea națională.

Participarea lui James Heckman aduce în program perspectiva unui antreprenor care a lucrat atât cu platforme digitale independente, cât și cu mari grupuri media americane, într-o perioadă în care inteligența artificială și schimbările din publicitatea online influențează modelele economice ale industriei de presă.

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