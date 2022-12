„Vocea României“: cine merge în edițiile live. „Am cântat de parcă era ultimul lucru pe care-l făceam în viață“

12 concurenți sunt mai aproape de marele trofeu al show-ului de la Pro TV. De săptămâna viitoare, doar publicul decide cine merge mai departe.

Etapa knockout-urilor a adus pe scenă 36 de voci foarte bune și momente absolut memorabile, care au impresionat audiența. Cu toate că deciziile au fost dificile și le-a fost greu să se despartă de concurenți valoroși, antrenorii au ales, în fiecare knockout, un singur artist dintre cei trei care au evoluat pe scenă.

„Fiecare antrenor va trimite în ring, pe rând, câte trei concurenți. Ei vor fi toți pe scenă, vor cânta câte o piesă, iar antrenorul va decide, la final, cu cine merge mai departe. Doar unul rămâne, iar ceilalți doi părăsesc show-ul“, a explicat Pavel Bartoș.

Unii dintre ei s-au remarcat încă de la etapa audițiilor pe nevăzute, iar parcursul lor în competiție se prefigura lung încă de atunci. Astfel, nu a fost o surpriză că după knockout-uri au mers mai departe, în live-uri, Andra Botez (echipa Irinei Rimes), Winael (Smiley și Theo Rose), Valeria Marcu și Iulian Nunucă (Tudor Chirilă).

„Vocea României“: surprize în live-uri

Winael Baldus din Caraibe, care trăiește în România, alături de iubita lui, și-a demonstrat încă o dată calitățile vocale uimitoare. Faptul că toți antrenorii s-au luptat pentru el la audiții, indică un potențial câștigător al concursului. „Dacă aveam un golden buzz, te trimiteam direct în finală“, i-a spus Irina Rimes.

Au fost, însă, și surprize, precum Debu din echipa lui Denis. și Theo Rusu din echipa Irinei Rimes, iar ambii concurenți vor fi prezenți în live-uri, după cum au decis antrenorii lor. Rianna Rusu a completat echipa Irinei Rimes, Eduard Stoica și Vlad Nicolici pe cea a antrenorilor Smiley și Theo Rose, iar Ioana Vecerdea a completat echipa lui Tudor Chirilă.

Denis The Motans i-a trimis în live-uri pe Anastasia Budeșteanu și pe Kam Cahayadi, un concurent de origine indoneziană, care trăiește în Italia. Acesta a cântat piesa „Talking to the Moon“, în memoria fratelui său mort în urmă cu trei ani, a avut o interpretare foarte sensibilă și a creat un moment emoționant, care i-a asigurat un loc în live-uri. „M-am rugat și am cântat de parcă era ultimul lucru pe care-l făceam în viață. El mă privea. E mândru de mine“, a spus concurentul de origine indoneziană.

Iulian Nunucă, artistul din echipa lui Tudor Chirilă care a încheiat seara, a ridicat antrenorii în picioare cu interpretarea fabuloasă a piesei „Never Enough“. „Am văzut un moment de finală de «Vocea României»! Ești un diamant, chiar dacă ești la Tudor în echipă“, i-a spus Irina Rimes. „Iubesc la Iulian bucuria de a face muzică. El și când cântă într-o cabină telefonică se bucură, uiți că are doar 18 ani“, a încheiat Tudor Chirilă.