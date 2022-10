Show total la „Vocea României“: un indonezian a „electrizat“ juriul și publicul. Povestea incredibilă a tânărului crescut într-o biserică

Noi artiști talentați au urcat pe scenă, la audițiile pe nevăzute. Un mix de muzică, dans și voce, momentul unui concurent din Indonezia a fost cu-adevărat spectaculos.

Cahayadi Kam – Eki, cum îi spune toată lumea - are 35 de ani și este din Indonezia, dar trăiește în Milano. Deși are o mină veselă, în spatele zâmbetului se ascunde o poveste tristă. Pe când avea doar 12 ani, mama lui a plecat de acasă, iar tatăl său a căzut în depresie.

Eki a fost nevoit să muncească pentru a se întreține, pentru a-și putea plăti școala. Făcea diverse lucruri, spăla mașini și astfel a ajuns să cânte pe stradă, pentru bani.

„Așa am descoperit că pasiunea mea e muzica, că vreau să câștig bani pentru a face o școală de muzică. Dacă nu ai bani, nu ajungi acolo. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, biserica m-a ajutat. Am crescut într-o biserică. Acolo erau voluntari care m-au învățat să cânt, iar pasiunea mea a crescut și mai mult“, a dezvăluit cântărețul, în filmulețul de prezentare.

Apoi, Eki a cunoscut-o pe viitoarea lui soție, aflată într-o vacanță, în Indonezia. „M-am mutat la ea, în Italia și ne-am căsătorit. Așa am început să cânt pe stradă, în Milano. Am descoperit comunitatea cântăreților stradali și mi-au propus să străbatem Europa împreună. Am fost în Spania, Franța, Germania, Belgia și am ajuns în România. Iar eu m-am îndrăgostit de țara asta“, a dezvăluit Cahayadi Kam.

Acesta a mărturisit că Irina Rimes este preferata sa. „Sunt îndrăgostit de Irina. E foarte frumoasă, are o voce incredibilă și este unul dintre cei mai mari artiști din Europa“, a spus el înainte să urce pe scenă. Concurentul a interpretat piesa „Canʼt Stop the Feeling“, a lui Justin Timberlake.

„Vocea României“: cel mai mare vis

Odată urcat pe scenă, a electrizat juriul și publicul, iar Irina Rimes, Theo Rose, Smiley și Denis au dansat și au aplaudat în picioare prestația lui spectaculoasă. „Ce moment! Ce seară! Poate cel mai aplaudat concurent de până acum la «Vocea României»“, a spus Pavel Bartoș din culise.

Irina Rimes i-a mărturisit că au un lucru în comun și a încercat să-i aducă argumente pentru a-l atrage în echipa ei. „Avem un lucru în comun. Am făcut și eu asta când nu aveam bani. Credeam că, dacă fac asta și câștig și bani, dacă fac ce îmi place o să obțin o inteligență pe care o s-o pot folosi pe scenă. Văd inteligența asta și la tine. Pentru că avem asta în comun, vreau să lucrez cu tine. De asta am dansat cu tine, pentru că te-am simțit. Aș vreau să dansez cu tine până la finală. Ești incredibil“, i-a spus Irina Rimes concurentului.

„De ce crezi că ai nevoie de acest concurs de talente?“, l-a întrebat Tudor Chirilă. „E cea mai mare scenă din lume: Vocea. E visul meu. De zece ani vreau să iau parte la emisiunea asta. Mă uit la «Vocea României» de acum 4-5 ani, vă cunosc și am văzut multe talente aici, în România. Am vrut să fiu unul dintre ele“, a spus Eki.

„Când eram cu spatele, am simțit bucuria interpretării. Asta se simte. Înseamnă că iubești muzica. Eu și Theo am vrea să te avem în echipa noastră“, a spus Smiley. „Eu cred că tu ești genul de cântăreț al lui Smiley, care e unul dintre cei mai buni artiști din România. Iar eu sunt sora lui mai mică. Bine-ai venit în familia noastră!“, a completat Theo Rose.

„Nu cred că în ediția aceasta a mai fost cineva ca tine. Ai fi un element «radioactiv». Dai o energie extrem de frumoasă. Te vrreau foarte mult“, i-a spus Denis.

„Bruce Dickinson de la Iron Maiden urăște concursurile de talente. El a spus că oamenii trebuie să cânte în stradă, acolo e scena adevărată. Aș vrea să te am în echipa mea și să te țin cât pot de mult în acest concurs, pentru că văd cât de mult îl iubești", a mai spus Tudor Chirilă.

„E o decizie dificilă. Vă iubesc pe toți. Dar îi voi alege pe Smiley și Theo Rose“, a încheiat concurentul din Indonezia.

„Vocea României“: lider de audiență

Show-ul de la Pro TV ei a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20.29 – 23.01, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Emisiunea a înregistrat 8,9 puncte de rating și 27,6% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea doar 3,8 puncte de rating și 11,8% share.

Peste 1,3 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20.45, peste 1,6 milioane de români se uitau la „Vocea României“.