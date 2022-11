Ultima transformare „Visuri la cheie“: „Familia asta reprezintă esența acestei emisiuni“

Echipa emisiunii de la Pro TV va face în ediția din această seară, de la 21.30, ultima renovare a sezonului 9.

De-a lungul timpului, echipa emisiunii și Dragoș Bucur au cunoscut peste 100 de familii cărora le-a renovat locuințele și le-a dat speranța într-un viitor mai bun. Fiecare om întâlnit în emisiune este un exemplu pentru cei din jur. În această seară, vom cunoaște o familie care, spun arhitecții, reprezintă chiar esența emisiunii. „Familia asta reprezintă esența și spiritul acestei emisiuni. Cu toții avem ceva de învățat de la acești oameni și cu toții putem să-i vedem ca un reper. Nu au nicio ezitare să se implice să-i ajute pe alții”, spune Andrei Samoil.

Diseară, vom afla povestea a două fete pe care viața le-a adus împreună pentru că Georgeta și soțul ei au decis să le crească: „Când copiii mei erau deja la liceu, sora mea a fost lovită de o tragedie. A făcut o depresie puternică și nu a putut să o crească pe fiica ei, Mihaela. Așa că am decis să o luăm în familia noastră și am reușit să o salvăm să nu ajungă la stat. În viața noastră s-a repetat istoria și a apărut Ștefania – fata fratelui meu. Mama ei a părăsit-o când avea patru luni. Din nou s-a ajuns la problema să ajungă la stat, așa că am decis să o luăm și pe ea“, povestește femeia.

Posibilitățile lor materiale, însă, nu le permit să le crească pe fete așa cum își doresc, mai ales de când soțul a fost nevoit să se pensioneze pe caz de boală. „Mi-a fost greu financiar doar din pensia soțului și a trebuit să am mai multe job-uri. Am lucrat și ca bonă, și ca femeie de serviciu să pot să le ajut și să ne fie puțin mai ușor financiar. În urmă cu trei ani, soțul meu a făcut un infarct. Acum nici să o ia pe Ștefi de la școală nu mă mai poate ajuta. Casa noastră este cârpită cât să arate bine, dar dacă dăm la o parte cârpiturile pe care le-am făcut noi, nu s-a făcut nimic de 36 de ani, de când ne-am mutat aici“, spune Georgeta.

„Aici cred că se văd oamenii cu adevărat puternici, luptători – care pot să întindă o mână și să-i ajute pe alții, indiferent de faptul că lor le e greu. Atunci când ți-e greu și ajuți pe cineva, atunci ești cu adevărat puternic“, spune Andrei Samoil. Întreaga poveste a familiei și ultima renovare a echipei „Visuri la cheie“-sezonul 9, poate fi urmărită de la 21.30. la Pro TV.