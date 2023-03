„Te cunosc de undeva!“: primele vedete care participă în noul sezon FOTO

Ajuns la al 19-lea sezon, show-ul transformăruilor, care va avea premiera pe 1 aprilie, la Antena 1, vine cu o abordare nouă.

Opt cupluri de artişti vor evolua în show-ul transformărilor de la Antena 1, iar printre ei se numără şi câştigătorul primului sezon, CRBL, dar şi Anca Ţurcaşiu.

„M-a provocat faptul că de data asta vom concura în pereche, mi se pare un mare avantaj faptul că nu mai trebuie să cânt eu toată piesa. Încă am emoţii că uit coregrafia sau vreun cuvânt din strofă, urăsc să stau peste patru luni fără barbă sau faptul că trebuie să stau ore în plus la machiaj ca să îmi acopăr tatuajele. Nu mă mai sperie atât de tare travestiul, deşi mi-e foarte frică de penibil, iar tocurile reprezintă şi ele clar o problemă. Abia aştept să vedeţi şi voi cu cine fac echipă, mai ales că vă spun doar atât - e genul de om care completează nebunia mea“, a dedclarat CRBL.

La rândul său, partenerul lui CRBL, cel pe care telespectatorii îl vor cunoaşte în curând, spune: „Am pornit în acest proiect cu gândul de a-mi hrăni copilul interior, vin cu mare plăcere şi drag, cu chef de joc şi joacă şi dorinţa de a ne distra şi a-i distra şi pe cei de acasă. Dacă vor fi şi momente când voi fi serios, vă rog să îmi atrageţi atenţia, să nu se mai întâmple“.

Alături de CRBL şi Vocea din online, telespectatorii vor putea urmări în fiecare sâmbătă, începând din 1 aprilie şi echipa formată din Anca Ţurcaşiu şi Rebelul cu inimă rock. Artista a spus „Da“ propunerii fără să stea pe gânduri.

„Am fost invitată la «Te cunosc de undeva!» neştiind ce partener o să am. Întâmplarea face că l-am cunoscut pe Rebelul cu inimă rock chiar în ziua în care ne-am întâlnit cu echipa de producţie, cu doar câteva ore înainte. Am fost foarte surprinsă, desigur, în mod plăcut când ne-am reîntâlnit pentru acest proiect! Pot doar să vă spun că este un bărbat frumos, impunător şi respectuos. Este muncitor, dedicat şi implicat, la fel ca şi mine, parcă am făcut armata amândoi“, a declarat Anca Ţurcaşiu.

La rândul lui, Rebelul cu inimă rock a mărturisit: „Nu prea mi-am pus bariere până acum în viața asta și nici nu am de gând să o fac. Îmi place să simt că trăiesc, fie că sunt pe scenă, în fața mulțimii, sau pe motocicletă cu vântul în cască“.