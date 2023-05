Gală inedită la Te Cunosc de Undeva. Cine au fost câștigătorii în a opta ediție

A opta gală a emisiunii Te Cunosc de Undeva le-a adus spectatorilor transformări spectaculoase și reacții inedite din partea juraților la adresa concurenților.

Marii câștigători în a opta ediție au fost Codruța Filip și Valentin Safira care i-au cucerit pe toți cu transformarea în Lady Gaga. Eforturile celor doi au fost răsplătite peste măsură după ce în primele ediții au luat de cele mai multe ori note foarte mici.

În cea mai nouă ediție din noul sezon Te Cunosc de Undeva, Codruța și Valentin au făcut senzație pe scenă în rolul lui Lady Gaga. Cei doi i-au cucerit pe jurați și pe colegii care le-au acordat puncte ce le-au adus titlul de câștigători ai ediției cu numărul opt din sezonul 19.

Pentru cei doi concurenți transformarea în Lady Gaga a fost una extrem de dificilă dar au reușit să depășească cu brio toate impedimentele și au făcut o reprezentație senzațională.

„Bravo, bă băieți! Așa da! Mi-aţi plăcut amândoi! Din prima secundă aţi avut atitudine, v-aţi asumat şi nu v-a fost frică! Am uitat să mai respir privindu-vă!”, le-a spus Ozana Barabancea.

„Nu am ştiut ce am cântat! Am nişte dureri îngrozitoare de la încălţările astea! Cum puteţi purta aşa ceva, dragile mele? Sunteţi nişte eroine! Simt o durere până în creier!”, a reacționat Valentin Sanfira imediat după terminarea piesei.