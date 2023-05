Te cunosc de undeva! 27 mai 2023. Ediția premierelor: dublu bonus de 100 de puncte, cel mai mare punctaj din istorie, cea mai „internaționalizată” ediție

Nicole Cherry și Juno au reușit să convingă nu unu, ci doi jurați că transformarea lor în Charlie Chaplin a fost fără cusur. Iată care a fost reacția emoționată a concurenților de la Te cunosc de undeva! sezonul 19.

A fost o gală de poveste care a marcat și o premieră la Te cunosc de undeva!. Cea de-a noua ediție a fost definită de termenul „internațional” pentru că toate perechile au avut de interpretat piese din opt țări diferite și în limbi diferite. Telespectatorii s-au bucurat astfel de o călătorie spectaculoasă în jurul lumii, pusă pe note muzicale, arată site-ul a1.ro.

Totodată, în ediția din seara trecută, la finalul jurizării, a avut loc un eveniment unic în istoria transforming show-ului: a fost acordat un dublu bonus! Deși după jurizare și cele 5 puncte acordare de colegii de la canapea, Nicole Cherry și Juno se aflau deja în fruntea clasamentului, la o distanță semnificativă de cei de pe a doua poziție, a avut loc o premieră. Nu doar unul, ci doi jurați au acordat bonsulul de 100 de puncte aceleiași echipe.

Andreea Bălan și Cristi Iacob au fost extrem de impresionați de transformarea concurenților în Charlie Chaplin și i-au răsplătit pe măsură pentru munca depusă.

„Pentru prima dată în istoria Te cunosc de undeva! avem bonus dublu: 200 de puncte”, a anunțat Pepe.

„Părintele filmului mut, fără cuvinte: 100 de puncte pentru Nicole Cherry și Juno”, a spus Cristi Iacob.

„Eu mi-am tot ținut bonusul până spre finalul sezonului pentru că am căutat multă coregrafie, multă mișcare scenică, mult dinamism, multă complexitate - toate la un loc, într-un singur moment. Nu contează că e sincron sau nu, contează să fie dedicare, muncă și aplomb. Așa că bonusul meu, în această seară, pentru cel mai bun show, pentru Juno și Nicole”, și-a motivat și Andreea Bălan alegerea.

Așadar, cei doi au câștigat această gală cu 2950 de puncte, cel mai mare punctaj din istoria Te cunosc de undeva!. Artista nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns.

„Mi se pare șocant că am primit bonusuri și de la actorie și de la dans, pentru că afară ni se spunea într-una că a fost un super moment de actorie, și totuși eu, înainte să fac asta, 10 ani am dansat. Și vă zic sincer, din propria experiență, că a contat foarte mult dansul. Mi se pare o onoare”, a mărturisit Juno.

„Eu sunt șocată, dar mă gândesc că, așa cum a zis și Juno, a avut ocazia să învețe un pic din toate, și eu mă regăsesc. Am făcut și muzică, pe lângă asta, în liceu am făcut și actori și sper eu că doamna dirigintă să se fi uitat pentru că datorită ei am atestatul de actorie”, a adăugat Nicole Cherry cu ochii în lacrimi.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 19

Ajuns deja la al 19-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva!, vine cu o abordare cu totul şi cu totul nouă și cu o mulțime de surprize. Opt cupluri de artişti în mare formă au spus <DA> magistralului show al transformărilor și promit un spectacol în mare formă.

Astfel, CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon, în fiecare sâmbătă de la ora 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.