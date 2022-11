Serialul „1899“, un puzzle care îți face mintea „țăndări“. „Luați Europa, puneți-o pe un vapor, în mijlocul oceanului, și faceți un experiment“

Comparată cu „Lost“, „Black Mirror“ și „Titanic“ și filmată cu o tehnologie ultramodernă, producția Netflix aduce un multivers năucitor imaginat de creatorii săi.

Îmbinând elemente de groază, mister și SF, se află zilele acestea pe primul loc în preferințele publicului din România, la seriale. Creatorii seriei „1899“ sunt germanii Dark Jantje Friese și Baran bo Odar, „responsabili“ pentru un alt serial de mare succes, „Dark“. Un motiv de bucurie pentru fanii care abia așteptau să vadă noua lume creată de cei doi, dar și un motiv de îngrijorare că le-ar putea face mintea „țăndări“, notează The Hollywood Reporter.

Serialul promite să fie la fel de atrăgător ca „Dark“. Este anul 1899 și un vapor cu emigranți (Kerberos) părăsește Europa cu destinația New York. Toți par că „fug de ceva“ și niciunul nu este exact ceea ce pare. Pasagerii au origini diverse și vorbesc diferite limbi, dar sunt uniți de speranțele legate de viitorul care îi așteaptă în noul secol, într-o altă țară.

Pe drum, ei întâlnesc o navă misterioasă (Prometheus), care a dispărut și despre care se credea că s-a scufundat. Când echipajul decide să se îmbarce pe Prometheus, lucrurile iau o întorsătură îngrozitoare iar călătoria spre tărâmul făgăduinței se va transforma într-un adevărat coșmar.

Numele vapoarelor au o semnificație mitologică. Kerberos este Cerber, câinele monstruos cu trei capete care păzea intrarea în Infern, iar Prometheus e Prometeu, eroul care i-a sfidat pe zei și le-a furat focul, dar care a fost aspru pedepsit pentru fapta sa.

Serialul este o odisee uluitoare din punct de vedere vizual. Filmările au avut loc în cel mai mare platou din Europa (Berlin) care folosește tehnologia de ultimă generație LED-Volume. Această tehnologie este folosită și în jocuri și, practic, creează decoruri virtuale complexe, efecte vizuale speciale, fotografii, peisaje etc.

Marea criză a refugiaților din Germania, sursă de inspirație pentru „1899“

Ideea serialului s-a născut întâmplător, iar lucrurile au fost puse cap la cap, exact ca într-un puzzle. „Ideea s-a născut cu ani în urmă. A fost o fotografie pe care am găsit-o când ne documentam pentru alt proiect, nici nu-mi amintesc pentru ce... Dar am dat peste o poză cu un bărbat într-o cămașă albă, plină de sânge, cu un ciocan în mână și o privire ciudată, stând deasupra unei bărci vechi. A fost una dintre acele imagini de care ești atras și începi imediat să-ți pui întrebări: Ce a făcut cu ciocanul acela? De unde vine acest bărbat? Unde se duce? Despre ce este vorba? Imediat, mi-a venit ideea că acesta ar putea fi un emigrant, pe o navă. Dar ce s-a întâmplat pe acea navă? Asta a fost marea întrebare“, a povestit Jantje Friese pentru The Hollywood Reporter.

Acesta a mărturisit că evenimentele din Europa, de la vremea respectivă – marea criză a refugiaților din Germania, în 2015, apoi Brexit - au fost puternice surse de inspirație pentru serial. „Ne era foarte frică de ceea ce se întâmpla. Aveam impresia că Europa unită se destramă încet, ca și cum fiecare țară își vedea de treaba ei. Am încorporat toate acestea în povestea noastră. Ne-am spus: chiar vrem să aruncăm o privire asupra Europei, doar luați-o, puneți-o pe un vapor, într-un spațiu restrâns, în mijlocul Oceanului, de unde nu puteți scăpa, și faceți un mic experiment. Cum fac oamenii față situațiilor în care nu sunt capabili să vorbească aceeași limbă? Ce se întâmplă când ai toate aceste medii culturale diferite, care sunt puse într-un spațiu ca acesta? Apoi, desigur, la fel ca în «Dark», avem în centrul serialului o mare temă filozofică despre percepție și realitate“, a mai spus creatorul serialului Netflix „1899“.