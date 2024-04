„Românii au talent” 2024. Smiley și Pavel Bartoș au dat Golden Buzz-ul: „Coroana merge la Corul Regal” | VIDEO

Ediția a 11-a de la „Romanii au talent” a adus în fața juraților și a telespectatorilor concurenți fenomenali și gata să își dovedească abilitățile. Smiley și Pavel Bartoș au dat Golden Buzz-ul: „Coroana merge la Corul Regal”, scrie PRO TV.

Corul Regal, Golden Buzz spectaculos în ediția de vineri, 19 aprilie 2024, a show-ului „Romanii au talent”, difuzat de Pro TV. Cei 24 de cântăreți cu voci și abilități fenomenale au ridicat sala, inclusiv jurații, în picioare. „Don’t believe me, just watch!”, s-a exprimat Smiley.

City Dance este o trupă de dans cu 21 membri, având vârste între 6 – 16 ani, elevi din București ai Clubului Elevilor din Sector 2. City Dance a făcut senzație pe scena de la Românii au Talent.

Raducu Moldovan este un tânăr care la frageda vârstă de 7 ani stăpânește tobele. Acesta moștenește pasiunea pentru muzică de la tatăl său, iar pasiunea pentru tobe a preluat-o de la un coleg de trupă al tatălui său.

Alexia Răduți este o tânără deosebit de talentată în vârstă de 11 ani și vine din Oradea. Aceasta are o voce atipică ținând cont de vârstă, iar juriul a admirat talentul său. Alexia a dublat girafa Melman din Madagascar.

Georgeta Corca are 33 de ani și este din București. Aceasta este pasionată de dans încă din copilărie. A intrat pentru prima dată într-o sală de dans, la vârsta de 8 ani. Georgeta a absolvit UNATC, a studiat coregrafie, iar în prezent este Coregraf și performer în spectacole de dans contemporan și pole artist.

Petru Cristian Ciobanu a fost profesor de religie timp de 10 ani, apoi instructor auto și sofer de transporturi internaționale. Acesta a interpretat o arie din opera Pagliacci, însă interpretarea sa a convins doar doi jurați, Andra și Dragoș Bucur.

Isabela Stănescu are 23 de ani și este de origine din Piatra Neamț. Aceasta a urcat pe scenă de la vârsta de 7 ani pe care a cântat chiar și la pian, spre satisfacția părinților săi, care au susținut-o constant în cariera sa.