Eliminare-șoc la „Survivor România“. Un concurent are nevoie urgentă de o operație VIDEO FOTO

Concurentul din tabăra Faimoșilor și-a luat la revedere de la echipa sa și a plecat spre România.

Accidentat în timpul unei probe de la „Survivor România“, zilele trecute, Sebastian Dobrincu a fost urcat în ambulanță direct de pe plajă și dus de urgență la un spital din Republica Dominicană. După mai multe investigații și câteva zile de spitalizare, medicii au decis că acesta are nevoie de o intervenție chirurgicală la picior și trebuie să părăsească competiția de la Pro TV pentru a reveni în România.

Faimosul a dat vestea celor două echipe la finalul unei probe, iar anunțul i-a luat prin surprindere pe toți concurenții.

„Intervenția o sa doară mai puțin decât frustrarea acumulată din cauza acestei accidentări. N-am nevoie de bani, de faimă, ci doar de experiența asta. Am fost toate zilele astea în spital doar cu gândul la voi. Dacă am învățat ceva este că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră“, a spus Sebastian Dobrincu.

Concurentul a atins și o problemă sensibilă, aceea a condițiilor din spitalele din România. „În cele câteva zile petrecute în spital, nu am putut să nu remarc un lucru: până și în Reoublica Dominicană sunt spitale mai bune ca în România“, a punctat Faimosul.

Vestea plecării sale i-a afectat mult pe colegii din tribul Faimoșilor, mai ales pe Vica Blochina care a mărturisit că Sebastian (23 de ani), în ciuda vârstei, a fost un adevărat exemplu pentru toată lumea.

„Poate sună ciudat, dar nu sunt multe lucruri în viață care mă mai mișcă. Am reușit să fiu stabil financiar, să nu mai am grija banilor, să am relații apropiate cu oameni dragi, pe planul acesta mă simt împlinit. Așa că o provocare de genul acesta e oricând binevenită, cu-atât mai mult cu cât sunt extremist. Am plecat la 17 ani de-acasă, în New York, unde nu știam pe nimeni. Am dormit pe jos, am mâncat de pe-o zi pe alta. E continuarea firească a ceea ce am făcut deja“, spunea Dobrincu înainte de plecarea în Republica Dominicană.