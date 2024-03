Ediție specială de 8 martie a emisiunii „Românii au Talent”: Artiștii internaționali vor uimi publicul

Cea de-a cincea ediție din sezonul #14fenomen al emisiunii „Românii au Talent” va fi marcată de un spectacol neașteptat. Se pregătește o ediție specială, de 8 martie, în care scena va fi luminată de prezența unor artiști excepționali din Austria, Georgia, Marea Britanie și chiar din Las Vegas.

Atmosferă plină de emoție și talente deosebite

Emisiunea „Românii au Talent” nu este doar un simplu show TV, ci o platformă care oferă o șansă reală de afirmare a talentului și pasiunii fiecărui participant. În seara de vineri, potrivit tradiției, telespectatorii sunt invitați să se alăture unei experiențe unice în care visul și talentul se împletesc pentru a crea momente memorabile.

Din culise până pe scenă, atmosfera este una plină de emoție. Pavel Bartoș și Smiley, gazdele show-ului, sunt pregătiți să îi întâmpine pe concurenți și să îi îndrume către momentul lor de glorie. De la masa juriului, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt gata să fie impresionați și să ofere feedback-ul lor sincer.

Povești de viață impresionante

În această seară, telespectatorii vor avea ocazia să descopere povești de viață impresionante și talente diverse care își așteaptă momentul de a străluci pe scena „Românii au Talent”.

Unul dintre participanți, un artist român stabilit în străinătate, împărtășește: „Sperăm la o viață mai prosperă. Sperăm să ajung ca Gheorghe Zamfir. Calea asta nu e foarte ușoară. Am concerte, dar sunt foarte puține.” Această seară este șansa lui de a-și arăta talentul și pasiunea pentru muzică.

De asemenea, o adolescentă de 13 ani, din Constanța, vine să demonstreze că munca și dedicarea în dansul contemporan sunt rețeta care duce către performanță.

„Să apar la televizor e o emoție diferită. Mi-e mult mai ușor să mă exprim prin dans decât prin cuvinte”, spune ea.

Invitați internaționali de excepție

Pe lângă talentele autohtone, această ediție specială aduce pe scenă artiști internaționali de renume.

Chriss Cross, un dansator din Austria, va prezenta un show de dance mapping spectaculos, iar grupul IME din Georgia va aduce în fața publicului un dans georgian autentic, plin de emoție și istorie.

Aleksandra Kiedrowicz, din Las Vegas, va oferi un moment de aerial ring.

„În urmă cu 8 ani am câștigat un Got Talent, dar acum așteptările sunt mult mai mari. Știu că am muncit foarte mult, sunt mult mai profesionistă. Dar asta ridică presiune deoarece așteptările sunt mai mari. Vreau să arăt pentru ce am muncit de atât mult timp. Este un moment nou, nu am performat nicăieri această coregrafie”, a povestit ea

De asemenea, grupul Forbidden Nights din Marea Britanie promite o surpriză pe măsură.

Cu fiecare moment de pe scenă, demne de toate aplauzele, telespectatorii vor trăi emoții puternice.

Cea de-a cincea ediție a sezonului #14fenomen, „Românii au Talent”, va fi difuzată de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe platforma VOYO.