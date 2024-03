La ce metodă a apelat Andra pentru a slăbi: de câte kilograme vrea artista să scape. „Vreau să fiu sănătoasă“

După ce a fost criticată că s-a îngrășat, Andra a apelat la specialiști în nutriție ca să slăbească.

Andra a ajuns la nutriționist „Eu v-am zis o chestie, că trebuie să fii mulțumit de tine și să fii așa cum te-a lăsat Dumnezeu. Sunt foarte bucuroasă de ceea ce eman, de fericirea pe care o am în suflet, dar ce ține de sănătate… aici nu trebuie să te complaci, să zici «lasă că-i bine». Nu!, tot ce ține de sănătate trebuie făcut, pentru a ști că ești bine, pentru copii, pentru familie”, a spus Andra de curând, în mediul online.

Conform protv.ro, ea a vizitat un centru care promovează o metodă de slăbire.

Potrivit site-ului oficial, această metodă a fost testată pe parcursul a 20 de ani de activitate în domeniul nutriției. Nu este vorba doar de o simplă dietă de slăbire, ci la adaptarea unui plan alimentar echilibrat în funcție de necesitățile fiecărei persoane și stilului său de viață.

Decizia cântăreței vine după ce de curând, în emisiunea „Românii au talent” de la Pro TV, unde ea e jurat, a dezvăluit că are 10 kilograme mai mult decât ar fi trebuit să aibă la înălțimea ei.

„Am cu 10 kilograme mai mult decât ar fi trebuit la înălțimea mea să am. În primă fază, am fost complexată de acest lucru, ba mai mult că, dacă purtam o pereche de pantaloni, vă arăt, am o burtică care pare că sunt gravidă. Aici mi se pun toate kilogramele, dar mă simt așa de sexy și de frumoasă!”, a spus Andra Măruță.

Vedeta a explicat că unul din motivele pentru care nu a reușit să slăbească a fost blocajul cauzat chiar faptul că nu își accepta trupul.

„În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… (...) Nu cred că trebuie să fim într-un fel, așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam trei chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine”, a mai spus Andra.

„Refulezi în mâncare”

Vedeta a adăugat că multe din kilogramele în plus le-a acumulat din cauza stresului: „s-au adunat niște stări, și acolo refulezi, în mâncare, pentru că acolo te simți cel mai bine”.

Andra vrea însă să slăbească și a explicat ce anume o motivează să facă acest lucru.

„N-am cum să fac schimbarea dacă nu mă accept. Pentru sănătate, în schimb, o să fac o schimbare, nu pentru că vreau să arăt mai bine, să nu mai am burtica asta, dar vreau să fiu sănătoasă!, a declarat vedeta, potrivit cancan.ro.