Cascadorii care au luat Golden Buzz la „Românii au Talent“. Sunt tată și fiu VIDEO

Cascadorul Lae Dreghici, „ultimul mohican” român în acest domeniu, a realizat o cascadorie spectaculoasă pentru emisiunea „Românii au Talent”. Momentul a fost prezentat împreună cu fiul său, Robert Dreghici.

Cei doi au primit Golden Buzz, adică Butonul de Aur, pentru cea mai bună performanță a emisiunii.

Cascadoria a fost făcută de cei doi Dreghici, Lae și Robert, din Alba Iulia, cu două autoturisme. O mașină a sărit pe rampă, iar alta a trecut pe sub ea.

Lae Cascadorul și-a găurit rezervorul intenționat pentru a produce un incendiu controlat la impactul cu solul. Butonul de aur a fost apăsat de actorul Dragoș Bucur, care a fost impresionat de cascadoria „tată-fiu”.

„Am 72 de ani. Am venit să vă cunosc și să mă cunoașteți. Mă numesc Dreghici Nicolae, mi se spune Lae. Va trebui să ieșim afară ca să vedeți talentul meu. Sunt cascador de meserie. În 79 am făcut primul film și de atunci nu m-am mai oprit și nu mă poate opri nimeni”, a spus cascadorul în cadrul emisiunii.

A fost un moment unic în emisiunea Românii au Talent, iar Lae Cascadorul și fiul său Robert vor merge direct în semifinale.

Lae Dreghici este renumit pentru dificultatea cascadoriilor sale, cu care a impresionat inclusiv în mai multe filme româneşti celebre.

Întrebat de Andra care a fost cea mai dificilă cascadorie, bărbatul a răspuns: „Am zburat cu o Dacia peste 4 TIR-uri în lungime. Săritura peste TIR-uri am abordat-o cu foarte mult curaj. Nu ai cum să faci meseria asta cu frică. A fost un șoc pentru toată lumea de acolo. Șocul a fost că am ieșit din mașină și am salutat, nu că am sărit peste TIR-uri”.

Acesta are o istorie întreagă de evoluţii pentru public, cea mai spectaculoasă având loc în 1995, când a evoluat în faţa a 50.000 de spectatori pe şoseaua de centură din Alba Iulia.

A sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri aşezate unul după celălalt, la 140 km/oră şi a „zburat” în aer 63,68 de metri ajungând la o înălţime de 11 metri. În prelungirea celor două tiruri au mai fost de fapt puse cartoane, pentru că al treilea tir nu a vrut să îl dea nimeni, că nu aveau încredere că va „zbura” şi peste acesta.

„Cascada 22/95”, cum a fost numită de către Lae, a fost recunoscută la nivel naţional şi internaţional, a fost premieră europeană şi difuzată la „Real TV” (SUA) şi Discovery.

Lae Dreghici a apărut în filmul „Munţi în flăcări”, unde a filmat câteva cascade uşoare. Era prezent şi el peste tot unde era solicitat Szobi Csech. Aşa se face că a jucat în 12 filme, printre care se mai numără „Burebista”, „Colierul de turcoaze”, „Capcana mercenarilor”, „Mircea cel Mare”, „Horea”, „Drumul oaselor” etc, iar ultimul a fost „Martori dispăruţi”, în 1989.