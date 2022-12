Cum a salvat „Lambada“ primul Revelion liber fără Ceaușescu și Plugușorul comunist VIDEO

Realizatorii din Televiziunea Română au schimbat în ultimele zile ale lui 1989 programul de Revelion, eliminând toate momentele dedicate regimului ceaușist.

Revelionul 1990, primul Revelion liber al românilor, a fost un adevărat test pentru realizatorii de programe din Televiziunea Română. În fiecare an, în noaptea de Anul Nou, Televiziunea Română avea transmisie neîntreruptă până dimineața. În restul anului, progrmul de emisie era de doar două ore pe zi, seara, și câteva ore pe zi, în weekend, lucru de neconceput azi, în epoca televiziunii prin cablu și a platformelor de streaming.

Programele de Revelion se filmau din vreme, iar o mare parte din spațiul de emisie îi era dedicat fostului dictator Nicolae Ceaușescu și soției sale.

Obicei străvechi, Pluguşorul era transmis în noaptea intre ani, dar a fost „modelat” de comunişti astfel încât să proslăvească regimul şi pe „marele grădinar care ne creşte cu mult har“. Există mai multe variante de Pluguşor din perioada socialistă, toate întrecându-se în a ridica în slăvi cuplul dictatorial şi „realizările“ comuniste.

An de an, la miezul nopţii, programul oferit de TVR includea mesajul fostului dictator, care începea cu ”dragi tovarăşi şi pretini” şi în care le vorbea românilor despre ”realizările socialiste”.

În decembrie 1989, după izbucnirea Revoluției, Televiziunea Română a rămas practic fără program de Revelion, după ce editorii au tăiat la montaj toate momentele dedicate cuplului Ceaușescu și regimului comunist.

„Am scos tot ce era forțat, tot ceea ce lumea nu mai voia să afle. S-au făcut găuri masive în program. Și-atunci am apelat la arhivă. Pe-afară se trăgeau obuze, gloanțe, iar noi, pe întuneric, pâș-pâș, căutam în arhivă programe frumoase din anii trecuți, pe care publicul să le revadă cu plăcere“, a dezvăluit Ioana Bogdan, realizator Varietăți în TVR.

„Am stat în acea noapte la pupitrul din regia de emisie, luam de pe o bandă sau de pe alta și montam direct în emisie. Iar între ele mai băgam o dată «Lambada». Fericire că puteam băga Lambada! Am băgat muzică străină, altceva nu prea am avut ce face“, și-a amintit Octavian Iordăchescu, fost redactor-șef Varietăți în TVR