Chefi la cuțite, 24 aprilie 2023. Cea mai virală bunică de pe TikTok, din România a venit în fața chefilor

În ediția 13 sezonul 11, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 am putut s-o cunoaștem pe bunica Ghergina Bereghianu, cea mai virală bunică din România. După ce a cucerit TikTok-ul cu rețetele sale, femeia a venit să îi impresioneze și pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Bunica Gherghina Bereghianu e o adevărată senzație în mediul online și nu puțini sunt cei care urmăresc cu mult interes rețetele sale și modul în care pregătește diferite bunătăți, conform a1.ro.

„Eu fac videoclipuri cu rețete, plăcinte, gogoși, turte. Mai am puțin și fac 500.000 de urmăritori. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung să fiu atât de dornică să intru pe live. Îmi place tare mult, de mor. Până să fac TikTok, știți cum eram eu? N-aveam niciun curaj de nimic! Făceam orice pentru că trebuiau făcute. Dar de când am făcut atâtea vizualizări, atâția urmăritori, mi-au dat viață, simt că întineresc, nu mă mai doare nimic. Primesc sănătate, simt că plutesc”, a zis concurenta, extrem de mândră și încântată de succesul pe care îl are pe TikTok.

De data aceasta, ca să îi impresioneze pe jurați, concurenta a decis să pregătească o bătută cu brânză, o plăcintă „ca la mamaia acasă”.

Bunica a spus că speră să ia trei cuțite, dar dacă nu le primește nu se supără: „Mă simt foarte bine, nu vă spusei? Îmi dați foarte multă energie pozitivă. Dacă ajung în echipe? Ce să fac, mă bucur! Pup pământul, mă rog la Dumnezeu”.

Când preparatul a fost gata, banda a mers și a dus farfuriile la degustare. Apoi, ușile s-au deschis și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au cunoscut-o pe bunica Gherghina.

„Bună seara, mamaie! Mă bucur enorm să fiu în fața dumneavpstră. Sunt bunica Gherghina, cea mai virală bunică din România. Am TikTok, am aproape 500.000 de urmăritori pe TikTok și pe Instagram peste 30.000 de urmăritori. Eu sunt cam haioasă așa, fac talente prin casă, mai cânt”, a fost dezvăluirea făcută de concurentă, ce i-a lăsat mască pe chefi.

Cătălin Scărlătescu a fost de-a dreptul uluit atunci când a văzut că rețeta de cremă de zahăr ars a bunicii Gherghina are patru milioane de vizualizări. Concurenta a spus inclusiv ce sume generoase câștigă din activitatea sa din mediul online.

„E invidios Scărlătescu pe dumneavoastră”, a zis Florin Dumitrescu, amuzat, în ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

„Lunea, marțea și miercurea să vă luați liber de pe TikTok, să stea lumea la televizor. Ne luați telespectatorii, nu e frumos”, a glumit Florin Dumitrescu.

„Mă simt ca peștele în apă. Anul ăsta m-a dus nepoata la Sinaia, nu mă așteptam să mă oprească atâta lume pe stradă. Și în București, strigă oamenii din mașină: bunica Gherghina! Vin copiii să se pozeze cu mine. Cum să nu fiu mulțumită când văd că lumea respectă munca mea?”, a mărturisit concurenta, spre deliciul chefilor.

La final, pentru preparatul său, concurenta a primit trei cuțite. Chefii i-au dăruit cuțitul de argint, dedicat prietenilor.

„Nu mai dorm la noapte! Nu mai dorm de bucurie”, a zis mamaie Gherghina, la final.

Cine aluat amuleta în această ediție?

În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 din 24 aprilie 2023, Alina Ceușan a degustat preparatele pregătite de chefi și a dezvăluit cine a câștigat amuleta.

„A trebuit să fac o nebunie la burger, să descompun straturile. Îmi cer scuze pentru cine a făcut asta”, a zis Alina Ceușan atunci când a trebuit să guste din burger.

Apoi, Alina Ceușan și-a făcut apariția în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 și a anunțat că amuleta a fost câștigată de Sorin Bontea.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile. Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă.