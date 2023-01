Bie Adam la „America Express“: „Eu nu știu să citesc ceasul, iar mama nu știe care e stânga și care e dreapta“ VIDEO

O nouă zi la „America Express“ i-a pus pe concurenți în fața unor probe șocante și a adus confesiuni surprinzătoare.

Pentru a afla o adresă la care trebuiau să ajungă, echipele au trecut printr-o probă care le-a testat limitele: au jucat Toques, un joc tradițional mexican, în are participanții trebuie să se lase curentați pentru a-și demonstra curajul.

„Am crezut că e o glumă. N-am apucat să menționez că a doua cea mai mare frică a mea, în afară de păianjeni, este curentatul. N-am crezut că este posibil așa ceva“, a spus Bie Adam când a aflat ce presupune această probă.

Ea și mama ei au încheiat cu dificultate proba, mai ales pentru că au făcut unele erori în interpretarea indiciilor. În plus, vloggerița a dezvăluit că nu știe să citească ceasul analog, ceea ce a încurcat-o și mai tare în misiunea sa. „Ne-am chinuit să vedem cât e ceasul, pentru că eu am o problemă: nu știu să citesc ceasul analog. Eu am ceas digital și nu pot, nu pot... Ăsta e handicapul meu, nu pot să citesc un ceas analog, așa cum mama nu știe care e stânga și care e dreapta“, a mărturisit Bie Adam.

„America Express“: ediția curajului

Ediția „America Express“ de ieri seară a fost una dedicată curajului. Cursa a și debutat cu semnarea unui contract cu sânge – Pacto de sangre – care le-a dat de înțeles că îi așteaptă o întrecere grea, una în care s-a pus la bătaie a doua amuletă de 1.000 de euro și cea de-a doua imunitate.

Cele trei echipe care s-au calificat la jocul de amuletă au fost frații Gavril, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, respectiv Larisa Iordache și Diana Bulimar, cu toții fiind nevoiți să dea testul curajului suprem: înfruntarea unui taur într-o arenă. Miza a fost spargerea unor pinate pentru a obține literele cu care să scrie pe o capă de toreador un mesaj simbolic pentru competiție: El Dorado.

Amuleta a fost câștigată de frații Gavril, iar cursa a continuat cu o nouă probă surprinzătoare pentru competitori: un joc mexican cu electroșocuri. Punctul culminant al întrecerii a fost câștigarea celei de-a doua imunități în Mexico City - iar echipa care a plecat la hotel să ciocnească un pahar de vin cu Puya și Melinda (deținătorii primei imunități) a fost cea formată din Cătălin Bordea și Nelu Cortea.