„Avatar: Calea apei“ se vede în România din 7 iunie, doar pe Disney+

După un parcurs istoric în cinematografe, pelicula-fenomen regizată de James Cameron va fi difuzată pe platforma de streaming.

„Pachetul“ va include conținut bonus, iar telespectatorii pot face cunoștință cu regizorul și producătorii, echipa de distribuție și echipa de filmare.

„Avatar: Calea apei“ a fost lansat în cinematografe pe 16 decembrie 2022 și a devenit al treilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile și din întreaga lume: aproape 2,32 miliarde de dolari la box-office.

Nominalizată pentru mai multe premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film, pelicula a stabilit un nou standard în ceea ce privește efectele vizuale. Produs de James Cameron și de Jon Landau, filmul de la 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment îi are ca protagoniști pe Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis și Kate Winslet. Această distribuție este completată de tinerii actori talentați Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass și Jack Champion.

Scenariul a fost creat de James Cameron, Rick Jaffa și Amanda Silver, pe baza unei narațiuni de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman și Shane Salerno. David Valdes și Richard Baneham au rolul de producători executivi ai filmului.

Acțiunea filmului se petrece la mai mult de zece ani de la evenimentele din primul film, astfel că „Avatar: Calea apei“ prezintă povestea familiei lui Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), problemele cu care se confruntă aceștia și până unde trebuie să meargă pentru a fi în siguranță, luptele pe care trebuie să le poarte pentru a rămâne în viață și tragediile pe care trebuie să le îndure. Toate acestea se petrec pe fundalul peisajelor marine uluitoare din Pandora, unde publicul face cunoștință cu o nouă cultură, Na’vi, și tot felul de creaturi acvatice exotice.

Pelicula „Avatar: The Way of Water”, continuarea mult aşteptată a filmului inovator „Avatar”, a fost apreciată de criticii de film, care s-au declarat uimiţi încă o dată de măiestria vizuală a regizorului James Cameron.