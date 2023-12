A apărut trailerul sezonului 2 din „House of the Dragon“. Unde se duce războiul și ce personaje va avea serialul VIDEO

"House of The Dragon" se încinge din nou, întrucât HBO a lansat un trailer pentru cel de-al doilea sezon al serialului.

Sezonul 2 promite și mai multe războaie cu dragoni, în timp ce forțele lui Rhaenyra Targaryen și Alicent Hightower se vor confrunta - ei bine, de la dragon la dragon. Trailerul îl arată pe Daemon Targaryen îmbrăcându-se în armura sa impresionantă, cavaleri călare, soldați arzând de vii și mai mulți membri ai distribuției principale călărindu-și dragonii în luptă, scrie variety.com.

"Nu există un război atât de urât pentru zei ca un război între rude", spune Rhaenyra. Dar, de asemenea, "Și niciun război nu este atât de sângeros ca un război între dragoni", îi amintește mătușa ei, Rhaenys Targaryen.

Distribuția principală din "Casa dragonului" revine, alături de câteva fețe noi. Printre noii actori principali se numără Tom Taylor în rolul Lordului Cregan Stark, Clinton Liberty în rolul lui Addam de Hull, Jamie Kenna în rolul lui Ser Alfred Broome, Kieran Bew în rolul lui Hugh, Tom Bennett în rolul lui Ulf și Vincent Regan în rolul lui Ser Rickard Thorne.

Distribuția care revine îi include pe Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall și Matthew Needham. Noutățile anunțate anterior sunt Abubakar Salim în rolul lui Alyn de Hull, Gayle Rankin în rolul lui Alys Rivers, Freddie Fox în rolul lui Ser Gwayne Hightower și Simon Russell Beale în rolul lui Ser Simon Strong.

La începutul lunii noiembrie, Casey Bloys, CEO-ul HBO, a confirmat că sezonul 2 al serialului dramatic fantasy va avea premiera la "începutul verii" 2024.

Adaptat după "Fire & Blood" de George R. R. Martin, "House of the Dragon" are loc cu aproximativ 200 de ani înainte de evenimentele din "Game of Thrones" (și cu aproximativ 172 de ani înainte de nașterea lui Daenerys Targaryen), în timpul apogeului dinastiei Targaryen.

Sezonul 1 a reluat agitația politică pentru care era cunoscut "Game of Thrones", după ce prințesa Rhaenyra (Emma D'Arcy) a fost numită moștenitoarea aleasă a regelui Viserys I (Patty Considine). Mai târziu, Rhaenyra este încoronată regină și se căsătorește cu unchiul ei, Daemon (Matt Smith). Rhaenyra și Daemon devin implicați într-o luptă pentru putere împotriva fratelui vitreg al Rhaenyrei, regele Aegon al II-lea Targaryen (Tom Glynn-Carney), ceea ce duce Westerosul în pragul unui război civil.

Când a debutat primul sezon din "House of the Dragon" a atras aproape 10 milioane de telespectatori, marcând cea mai mare premieră de serial din istoria HBO. La scurt timp după aceea, a primit o reînnoire anticipată.

Martin este co-creator și producător executiv; Ryan Condal este co-creator, showrunner și producător executiv; printre producătorii executivi se numără Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere și Vince Gerardis.