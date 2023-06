Theodor Andrei, împotriva TVR: „Eurovision a fost un vis transformat în coșmar“. Nemulțumirile artistului VIDEO

Theodor Andrei, artistul care a reprezentat România la Eurovision 2023, spune că visul său s-a transformat într-un coșmar din cauza colaborării cu Televiziunea Română.

Afirmațiile au fost făcute în timpul unui interviu The Watcher, pentru serialul de pe YouTube „Fără Perdea”, potrivit wiwibloggs.com.

Theodor Andrei, care a reprezentat România la Eurovision 2023 cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a explicat cum s-a gândit de mai mulți ani să participe la Eurovision și cum a căutat o melodie. Artistul a precizat că piesa cu care care a concurat este una dintre cele mai frumoase realizări ale carierei sale de până acum, dar susține că TVR i-a transformat visul într-un coșmar.

Theodor Andrei a relatat că la Selecția Națională a participat cu un show scenic conceput de el însuși și că era pregătit să îl modifice și să îl îmbunătățească pentru Eurovision, dar că TVR i-ar fi respins toate ideile și sugestiile.

Artistul a mai precizat că punerea în scenă pe care telespectatorii au văzut-o la Liverpool a fost concepută exclusiv de echipa TVR și că i s-a impus o variantă mai lentă a piesei "D.G.T. (Off and On)", care nu a rezonat cu dorințele și ideile sale.

Theodor a mai spus că televiziunea a refuzat să-i ofere fondurile necesare unui videoclip pentru participarea sa la Eurovision și că a creat un videoclip autofinanțat, ceea ce a dus la noi tensiuni, după ce, susține artistul, TVR i-a interzis să îl publice, „amenințându-l chiar pe Theodor și familia sa”, potrivit sursei citate, care notează că Televiziunea Română nu a răspuns încă la acuzațiile lui Theodor.

.

Un nou concert în UK

Theodor va concerta la Londra pe 28 iulie la The Water Rats, un local în care Bob Dylan, The Pogues și Oasis au susținut primele lor concerte

Alături de el vor urca pe scenă de trupa britanică de rock alternativ Glass Bridges și de trupa rock londoneză Minerva.