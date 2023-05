Scandal Eurovision. Theodor Andrei, acuzații grave: „N-am avut voie să comentez nimic“. Șeful delegației, scos la raport

La două săptămâni de la eșecul României la Eurovision, pentru care s-au cheltuit 400.000 de euro din bani publici, izbucnește un scandal între Theodor Andrei și șeful delegației TVR.

Theodor Andrei a făcut dezvăluiri despre modul în care a decurs colaborarea dintre el și factorii de decizie din delegația României la Eurovision, aducând acuzații grave, în podcastul Fără perdea.

Pe de altă parte, la două săptămâni de la cel mai slab rezultat din istorie pentru țara noastră, șeful delegației la Eurovision 2023, Mihai Predescu, a fost chemat la raport în Consiliul de Administrație al TVR și a încercat să justifice acest eșec, după cum anunță Libertatea.

Invitat în podcastul Fără Perdea, reprezentantul României la Eurovision a dezvăluit lucruri în premieră despre concursul din acest an, precizând că toate deciziile majore, precum și rezultatul final care s-a văzut la TV, au fost luate de „cei cu funcții“ din delegația României.

„După tot cumulul de idei pe care le-am dezbătut împreună (cu factorii de decizie din delegația TVR – n.r.), conducerea a ridicat în ședință că trebuie să fie cântată în variantă acustică la Eurovision (melodia a avut o variantă acustică în concursul european, foarte diferită de cea din Selecția Națională – n.r.). Eu nu am fost chemat la această ședință, mama a fost chemată. De fiecare dată când se băga cineva pe ideile mele, eu îmi apăram ideile. I-au zis mamei că piesa trebuie să fie cântată acustic. Abia apoi am fost chemat eu la o discuție, în care am reușit, cu chiu cu vai, să trag ca piesa să fie jumi-juma (jumătate din melodie acustic, jumătate varianta originală – n.r.)“, a spus Theodor Andrei. Foarte mulți dintre fanii concursului au comentat în rețelele sociale că prima variantă a melodiei era mult mai bună.

„Este un război foarte mare între delegațiile care pleacă (...) între cine a coordonat delegația României într-un față de alt an, oamenii ăștia se războiesc între ei.

Apoi, acesta a explicat și cum s-a ajuns la vestimentația din show-ul de la Liverpool. „Mi-a fost aratată această idee, ca eu să fiu îmbrăcat într-un kimono negru, de mătase, să stau trei minute pe scaun, cu o chitară în formă de palmă. O chitară în formă de palmă e rău, arată ca un obiect de bătut covoare. Eu partea mea mi-am făcut-o. Când am înțeles că partea mea se rezumă la a cânta, nu la a mă băga peste restul, mi-am făcut partea mea“, a povestit Thodor Andrei la podcastul Fără Perdea.

„Eu am un contract. N-am voie să mă dezic de nimic. N-am avut voie să comentez nimic“, a precizat reprezentantul României la Eurovision. „Am reușit să scăpăm de kimono și să facem costumul roz, am reușit să scăpăm de chitara-palmă. Apoi am comentat: cum să facem asta, cum să fac playback trei minute la o chitară, că o să râdă toată lumea de noi“, a povestit el. Iar replica pe care a primit-o a fost: „Am experiență. Vine un puști de 18 ani să ne învețe cum să facem treaba...“.

Acesta a mai precizat că, la Liverpool, nu au venit oameni din echipa de marketing a TVR, la care s-a renunțat „din economie“. De asemenea, videoclipul piesei a fost făcut din banii lui Theodor Andrei, după cum a mai precizat acesta, nu de către TVR, deși bugetul din acest an a fost de aproape 400.000 de euro.

„Este un război foarte mare între delegațiile care pleacă (...) între cine a coordonat delegația României într-un față de alt an, oamenii ăștia se războiesc între ei“, a mai spus el.

„Dacă aș mai face asta? Niciodată cu echipa asta. De fapt, nu cu echipa, că au fost oameni în echipă cu care aș ține legătura, de care m-am atașat. Dar e vorba de oamenii care au funcții mai mari în echipă“, a mai spus el.

Acesta a mai afirmat că a aflat cum va arăta show-ul său cu doar două zile înainte de a pleca la Liverpool și că, potrivit regulamentului concursului, nimic nu mai putea fi modificat.

Cum se apără șeful delegației României

A interpretat cu talent o piesă originală și a reușit să atragă atenția publicului (dovadă și campania orchestrată de hate din mediul online).

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, Mihai Predescu, șeful delegației României la Eurovision 2023, a fost chemat la raport în Consiliul de Administraţie al TVR, după ce țara noastră a obținut în acest an cel mai slab rezultat din istorie, zero puncte.

Acesta a blamat sistemul de vot (anul acesta, în semifinale a votat doar publicul, spre deosebire de edițiile trecute, când existau jurii de specialitate și în semifinale, nu doar în finală – n.r.) și s-a apărat spunând că piesa „a fost prea rock“.

„Ca o concluzie personală, concurentul nostru s-a prezentat onorabil pe scena Eurovision. A interpretat cu talent o piesă originală și a reușit să atragă atenția publicului (dovadă și campania orchestrată de hate din mediul online). Nu ne-am potrivit cu așteptarea publicului activ Eurovision care a votat în semifinale“, a scris Mihai Predescu în referatul prezentat Consiliului de Administraţie și publicat de Libertatea.

Fostul Director general interimar la Televiziunea Română, Ramona Săseanu, a publicat pe Facebook o postare cu „săgeți“ evidente.

„«Tu ești produsul meu». Da, a fost produsul tău, al unuia plin de aroganță care deseori ne-ai tratat cu dispreț pe noi, cei din televiziunea publică (tu venind din mediul privat) și care, în toamnă, spuneai că nu ai văzut nicio ediție a acestui concurs muzical. Acum dai vina pe sistemul de vot din semifinale și spui că «ne-am prezentat cu o piesă rock care s-a dovedit inadecvată așteptărilor publicului care a votat». În 2006, în 2021 și probabil și în alți ani, rocķul a fost câștigător. Nu am pretenții la o demisie de onoare, dar nu poți conduce zeci de colegi, în condițiile în care ți-ai demonstrat incompetența în două mari proiecte ale instituției. Ambele eșuate, dar cu mulți bani... Îmi pare rău, Theodor. Ești un tânăr deștept, cu voce bună, iar viitorul îți va fi frumos“, a scris Ramona Săseanu pe Facebook.

Mihai (Mișu) Predescu a lucrat în Pro TV, în funcţia de director de productie (Head of Production). Cu o experienţă de peste 25 de ani în producția de televiziune și cinema, acesta a lucrat atât în televiziuni din România, inclusiv la PRO TV, cât și la Nova TV (Cehia) şi ca Head of Production Services la Central European Media Ent. (CME), potrivit Pagina de Media. Din 2022 este la TVR.