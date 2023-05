Mama lui Theodor Andrei îi ia apărarea: „Cine îl crede înfrânt se înșală. Nu m-ar mira o nouă prezență la Eurovision“ FOTO

Simona Andrei, mama și managerul tânărului care a reprezentat România la Eurovision, se arată dezamăgită de această experiență, dar crede că fiul său nu va renunța.

Theodor Andrei a reprezentat România în a doua semifinală a concursului european, cu piesa „D.G.T. (Off and On)“. Din păcate, nu numai că țara noastră nu s-a calificat în finală, ci a obținut zero puncte, aceasta fiind cea mai slabă participare a României din istorie.

Prestația lui Theodor Andrei a fost îndelung comentată în rețelele sociale, de la piesă și show, la vestimentația aleasă, iar internauții nu au fost îngăduitori cu tânărul de 18 ani. Simona Andrei, mama și managerul său, care l-a însoțit la Liverpool, s-a arătat extrem de dezamăgită de această experiență și de faptul că Theodor Andrei a fost aspru criticat.

„Theodor a încercat să mascheze modul în care a primit tot soiul de comentarii, care mai de care mai aparte. Știu că el le-a spus celor din jurul său atunci când a fost întrebat de presă despre cum a traversat acele momente că nu l-au deranjat prea tare. El a încercat să pareze cât mai elegant, dar îmi cunosc copilul și știu că toate astea l-au afectat. Nici nu avea cum altfel, fiindcă e un tânăr cu problemele și cu sensibilitățile lui. E o lecție nemeritată“, a declarat Simona Andrei într-un interviu pentru Impact, precizând că "pachetul" care s-a văzut la TV a fost gândit de o întreagă echipă, nu doar de fiul său.

Și Theodor Andrei a recunoscut, la Măruță, că această experiență a fost copleșitoare și nu în totalitate plăcută. „Am rămas cu un gust amar. Am început să mă întreb despre mine, dacă n-am fost suficient... te pune pe gânduri. E un carusel emoțional. Visul meu pe traseul ăsta... de multe ori l-am văzut ca pe un coșmar“, a mărturisit el.

În ciuda acestui fapt, nu este exclus să-l vedem din nou la Eurovision, un concurs de care Theodor Andrei este atras încă de când era mic.

„Cine îl crede înfrânt pe Theodor se înșală foarte tare. Nu m-ar mira să scornească o nouă prezență la Eurovision, așa cum îl știm. Gestionează bine eșecurile și are puterea de a trece peste ele așa cum puțini dintre noi știu să facă asta. Nu știu, însă, dacă va mai candida pentru România. Nu ne-ar mira să încerce o soluție cu totul aparte și să concureze pentru o altă țară europeană“, a mai spus Simona Andrei pentru sursa citată.