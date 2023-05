Eurovision 2023. Dan Negru acuză Televiziunea Publică: „Toți știm că TVR e goarna guvernului, a puterii politice“

Prezentatorul TV a criticat organizatorul național pentru ratarea calificării în marea finală a competiției muzicale, dar și pentru atitudinea abordată.

România, reprezentată de Theodor Adrei, cu melodia „D.G.T. (Off and On)“, nu a reușit să se califice în finala Eurovision Song Contest 2023. Țara noastră a concurat în cea de-a doua semifinală a ediției din acest an, alături de alte 15 state. Cele 10 finaliste, desemnate în urma votului telespectatorilor, sunt: Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia și Slovenia. Țara noastră, cotată de la bun început cu șanse foarte mici în acest an, a ratat calificarea în finală.

Dan Negru, care a criticat și anul trecut abordarea Televiziunii Publice (organizatorul Selecției Naționale), comentat într-o postare pe pagina sa de Facebook prestația României la Eurovision 2023.

→ Imaginea 1/6: Theodor Andrei semifinala 2 Eurovision Foto profimedia 0774937494 jpg

„Când am lucrat pentru TVR, demult, am prezentat vreo două preselecții Eurovision și asta mă face să mă mai uit la concurs. Anul trecut Moldova a dus în prime-time TV european, la Eurovision, o melodie unionistă, «Trenulețul Chișinău-București», cântată în română. Noi am țopăit în limba spaniolă. Anul ăsta, Moldova a cântat tot în limba română. Noi am țopăit cu un titlu englezesc de melodie cântată, în mare parte, în limba engleză.

Moldova e în finală! Noi țopăim spre casă. Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali, ca să devină intersanți, exgerează.

Dar mi-e rușine că, în al doilea an consecutiv, refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic în muzică.

Noi le-am răspuns anul ăsta țopăind în engleză și îmbrăcați fistichiu. Toți știm că TVR e goarna guvernului, a puterii politice, oricare ar fi ea. Înseamnă că mesajul puterii politice românești, dat prin TVR la Eurovision, e să țopăim când Moldova ne întinde mâna peste prăpastie! Să spunem «pas»! Ăsta e mesajul României! Nu poți să sari o prăpastie țopăind! Trebuie să ai curajul să faci un pas mare!“, a scris Dan Negru.