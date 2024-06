Michael Jackson. Dezvăluire șocantă după 15 ani de la moartea regelui muzicii pop

La un deceniu și jumătatea de la moartea pop-starului mondial Michael Jackson încă mai există lucruri care ies la iveală despre destinul tragic al acestuia.

Potrivit avocatului familiei, Brian Oxman, legenda pop ar fi putut fi și astăzi printre noi dacă tatăl acestuia, Joe Jackson, nu ar fi întâmpinat probleme în a-și contacta fiul în ultimele săptămâni de viață ale acestuia.

Joe (Joseph) ackson era terifiat de o premoniție tulburătoare în care a prevăzut ce urma să se întâmple și anume că Michael ar fi putut muri din cauza unei supradoze de droguri. Episodul s-a întâmplat cu o lună înainte de a surveni moartea starului, la vârsta de 50 de ani. Altfel spus, au existat toate semnele care prevesteau sfârșitului său tragic, pe care doar un om a fost capabil să le vadă, fără să poată interveni.

Joe i-a împărtășit îngrijorările sale avocatului Brian. Pe atunci, regele muzicii pop își pregătea revenirea spectaculoasă cu serie de concerte - „This Is It” – ce urmau să se țină în Londra.

Michael Jackson a murit din cauza unei supradoze cu un sedativ, pe 25 iunie 2009.

Care a fost cauza morții lui Michael Jackson

La un deceniu și jumătate de la dispariția prematură a iconului cultural, au ieșit la iveală și suspiciunile lui Joe Jackson legate de consumul de substanțe medicinale și recreative de către Michael, fiind pusă sub semnul întrebării capacitatea starului de a face față spectacolelor solicitante care îl așteptau în capitala britanică.

Michael Jackson se pregătea să revină în forță, printr-un spectacol grandios ce urma să se țină în cel mai popular loc de divertisment din Londra - ArenaO2, când a fost descoperit fără suflare în reședința sa din Los Angeles pe data de 25 iunie 2009.

Cu mai puțin de o lună înainte de primul său spectacol, a cedat în fața unei intoxicații acute cu propofol și benzodiazepine, sfârșindu-și viața la doar 50 de ani.

În febra pregătirilor pentru revenire monumentală, familia Jackson, inclusiv tatăl său, au tot încercat să-l contacteze pentru a-i împărtăși îngrijorările lor, potrivit unei mărturii acordată în exclusivitate pentru „The Mirror” de avocatul familiei, Brian Oxman.

Doar că Michael începuse să se distanțeze mai ales de cei pe care îi suspecta că ar putea să-i strice planurile de revenire, în ultimele sale zile.

„Așa trebuia să se încheie povestea. Parcă era scris în stele”

15 ani mai târziu, avocatul familiei, de aproximativ patru decenii, susține că este convins că „dacă Joe ar fi putut ajunge la Michael i-ar fi salvat viața. Încă mai cred asta”.

Joe însă n-a vrut niciodată să vorbească public despre premoniția sa. Ba chiar a declarat că: „Așa trebuia să se încheie povestea. Parcă era scris în stele.”

Avocatul însă susține acum că de fapt părintele s-a simțit vinovat și a dus cu el povara aceasta în mormânt. Joe a fost artizanul ascensiunii „Jackson 5” până la statutul de staruri globale în anii '60.

Michael era al șaptelea dintre cei nouă copii. Născut pe 29 august 1958, în Gary, Indiana, Jackson s-a alăturat fraților săi Jackie, Tito, Jermaine și Marlon pentru a forma „The Jackson Five”, un grup care a ajuns rapid la celebritate.

În anii '70, MJ s-a lansat în cariera solo și a atins culmi fără precedent odată cu lansarea albumului „Thriller” în 1982, care a devenit cel mai bine vândut din toate timpurile, cu peste 21 de milioane de copii vândute în SUA și cel puțin 27 de milioane la nivel mondial, consolidând locul lui Jackson ca un „icon global”.

Excentricitățile sale, vocea subțire, numeroasele operații estetice, prieteniile cu copiii și cimpanzeul de companie, i-au adus porecla „Wacko Jacko” (nebunul / excentricul). Acuzațiile publice pornite în 1993, de molestare a copiilor, i-au afectat grav reputația.

„Nu o să reziste. Îl omoară. Știu cum este fiul meu. Strigă după ajutor”

Tatăl a apucat să-i împărtășească din temerile sale și lui Michael Jackson, înainte de tragicul eveniment, într-un moment în care acesta se afla alături de copiii săi într-un un hotel din Beverly Hills.

„Michael, ești în pericol”, i-a spus, dar reacția din partea megastarului nu a fost cea scontată, între cei doi urmând o discuție aprinsă.

Imediat însă după acest moment, Joe l-ar fi sunat pe avocat și i s-ar fi confesat: „Nu o să reziste. Îl omoară. Știu cum este fiul meu. Strigă după ajutor, Brian!... O să moară! Știu asta. Nu este bine, Brian. O să moară!”.

Instinctele paterne s-au dovedit a fi corecte, dar Michael Jackson a ales să ignore avertismentul tatălui și să se încreadă în capacitățile profesionale ale doctorul său personal, Conrad Murray, pentru a-i trata insomnia cronică cu sedative puternice și anestezie de grad spitalicesc.

Pe ce se bazau temerile familiei legate de Michael Jackson

Alertată la rândul ei și mama, Katherine, i-a atras atenția să meargă să primească ajutor medical, dar Michael a preferat s-o liniștească, susținând că are întreaga situație sub control.

Temerile lui Joe porneau de la faptul că Michael fusese în clinici de dezintoxicare încă din anii '80, autotratarea sa devenind o problemă cu timpul. Cântărețul se lupta cu dependența de analgezice puternice, medicamente pentru anxietate și sedative după incidentul din 1984 în care și-a ars scalpul în timpul unei reclame la Pepsi.

Și în 1993 a oprit Turneul „Dangerous”, pentru a merge la dezintoxicare, fiindcă devenise dependent de Valium și Ativan, iar autoritățile au descoperit o mulțime de narcotice și benzodiazepine în timpul unei percheziții la Neverland în 2003.

Îngrijorarea familiei s-a intensificat în momentul în care Michael nu a mai participat la repetițiile de la Staples Center din LA, iar personalul a povestit că deseori părea că nu poate nici vorbi și nici merge.

Când l-au sunat la conacul său din Holmby Hills, sau au încercat să-l contacteze prin intermediul asistenților, MJ a refuzat să le răspundă. Le-a respins nenumăratele cereri de a se întâlni, justificând, prin intermediul asistenților, că era prea ocupat sau că va reveni la o dată, oră ulterioară.

Artizanii morali ai morții lui Michael - organizatorii ultimelor concerte

Joe Jackson a intuit că fiul său se lupta din nou cu dependența severă de droguri, autotratarea devenind un pericol în timp ce era „forțat prea tare” de organizatorii concertelor. El a murit în urmă cu șase ani, în iunie 2018, la vârsta de 89 de ani.

După moartea prematură, executivii de la AEG au negat că știau că doctorul Murray îi administra starului propofol și benzodiazepine.

Michael Jackson primea, de asemenea, și injecții cu analgezicul narcotic Demerol în timpul vizitelor regulate la dermatologul Arnold Klein.

Avocatul familiei este de părere însă că presiunea uriașă legată de turneu l-a făcut pe Michael Jackson să cedeze: „Știa că e în pericol. Era speriat pentru că primise milioane de dolari avans pentru contractul din Londra. Joe știa că Michael nu putea face față turneului din cauza problemelor sale, dar îngrijorările sale nu au fost ascultate. Nu a putut trece prin toate straturile de nebunie și printre așa-zișii protectori ai lui Michael. Doar el știa cum să-și protejeze fiul, dar a fost exclus. Știa cum să vorbească cu Michael și să negocieze pentru a-l face să se simtă mai bine.”

„Știa cum să-și protejeze fiul, dar a fost exclus”

Mai era un frate de-al lui Michael, Randy, care era convins că-l poate ajuta.

„Dacă Michael și-ar fi lăsat familia să intervină, Joe l-ar fi salvat. Știa cum să comunice cu fiul său și să gestioneze problemele de afaceri, de asemenea. Ar fi făcut ca Michael să susțină spectacolele când era pregătit”, a mai spus Brian nominalizându-i pe „călăii” lui Michael: „Murray și Klein”.

Părintele mergea se pare frecvent la reședința lui Michael, doar pentru a fi informat de securitate că Michael nu era acolo sau că nu avea permisiunea de a-l vizita.

Ulterior, s-a aflat că, la instrucțiunile lui Michael, personalul de securitate a interzis toate vizitele. Tatăl său chiar ar fi amenințat că va doborî porțile cu un camion. Au existat și zvonuri legate de posibile amenințări și maltratări în timpul copilăriei superstarului, dar avocatul familiei susține acum că: „Am auzit atât de mult despre această prostie cum că Michael se temea de tatăl său... La procesul pentru molestare din 2005, Joe a stat alături de fiul său în fiecare zi. Era o dragoste imensă între ei.”

În iunie 2005, Michael Jackson a fost achitat de cele 13 acuzații legate de presupusa molestare a unui tânăr pacient cu cancer.

„Tata ne obliga să repetăm... își scotea cureaua și mă alerga”

Michael însuși i-ar fi povestit avocatului Brian despre relația pe care o avea cu tatăl său: „Michael mi-a spus - «Tata ne obliga să repetăm și nu voiam niciodată. Își scotea cureaua și mă alerga». Dar când l-am întrebat dacă l-a lovit vreodată, mi-a răspuns - «Nu. Eram prea rapid pentru el». Când i-am spus - «Toată lumea crede că te-a bătut rău», a schimbat subiectul, spunând - «Nu folosi acel cuvânt. Este un cuvânt urât». Joe și-a iubit fiul și a fost protector cu el ani de zile”.

Cine a câștigat pe seama morții lui Michael Jackson

Un tribunal din Los Angeles l-a condamnat pe medicul personal al lui Michael Jackson, dr. Conrad Murray, la patru ani de închisoare pentru omor involuntar, în 2011.

Avocatul familiei, Brian Oxman a recunoscut că regretă în fiecare zi moartea lui MJ: „Avea atât de mult de oferit lumii. Nu a existat cu adevărat nimeni ca el, și lumea nu a văzut niciodată un artist ca el în zece vieți”.

Dar documentarul „Leaving Neverland” din 2019 i-a adus noi acuzații de abuz. Cu toate acestea, autoarea laureată cu Premiul Pulitzer, Margo Jefferson, care a explorat complexitățile moștenirii sale în cartea „On Michael Jackson” susține că muzica și influența lui Jackson vor rezista, probabil, indiferent de aceste acuzații.

Cert este că influența lui Jackson se extinde mult dincolo de viața sa. Muzica sa, caracterizată prin videoclipuri inovatoare, mișcări de dans revoluționare și sunete care sfidează genurile, continuă să inspire artiști din întreaga lume. Eforturile sale umanitare și viziunea sa de a vindeca lumea sunt parte integrantă a moștenirii sale.

Filmul biografic despre viața lui Michael Jackson va fi lansat în 2025.

Popularitatea lui Michael Jackson a crescut în era digitală. Conform Billboard, consumul global al muzicii sale a crescut de la 4,7 miliarde la 6,5 miliarde de stream-uri la cerere între 2021 și 2023, o creștere de 38,3%. În februarie 2024, BBC a raportat că Sony Music Group a confirmat achiziționarea a jumătate din catalogul lui Jackson într-o tranzacție care evaluează activele sale muzicale la peste 1,2 miliarde de dolari. Familia însă încă se confruntă cu provocări semnificative în accesarea averii sale.

La 15 ani de la moartea sa, steaua lui Michael Jackson continuă să strălucească puternic. Muzica, mișcările și talentul său rezonează mai mult ca niciodată, dovedind că moștenirea Regelui Pop este durabilă și în evoluție.