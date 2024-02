Primele imagini din filmul biografic despre Michael Jackson. Nepotul regelui pop va interpreta rolul principal FOTO-VIDEO

În ianuarie 2023, s-a anunțat că Lionsgate lucrează la un film biografic despre Michael Jackson, care se va intitula simplu „Michael”. Nepotul regelui pop, Jaafar, în vârstă de 27 de ani, va interpreta rolul principal în noul film, informează People.

→ Imaginea 1/3: Jafaar Jackson 01, foto facebook/Jafaar Jackson

Jaafar Jackson a fost ales pentru rol după ce a fost efectuat un casting la nivel mondial, despre care producătorul Graham King a spus: „A fost clar că este singura persoană care să preia acest rol”.

„Este incredibil de emoționant să îl vedem pe Jaafar dându-i viață lui Michael”, a declarat şi regizorul Antoine Fuqua pentru Variety. „A existat o conexiune spirituală extraordinară atunci când l-am întâlnit prima dată pe Jaafar, care are o abilitate naturală de a-l imita pe Michael și o chimie atât de bună cu camera de filmat...” – a continuat el.

Graham King, producătorul acestui film atât de aşteptat de fanii din întreaga lume, a adăugat în ceea ce-l priveşte pe Jaafar că a fost „uimit de modul în care personifică spiritul și personalitatea lui Michael” și că este „mai mult decât încântat că a venit la bord pentru a-l portretiza pe unchiul său și abia așteaptă ca lumea să-l vadă pe marele ecran în rolul lui Michael Jackson”.

Jaafar Jackson cântă și dansează de la vârsta de 12 ani, potrivit Deadline, și a făcut cover-uri după artiști precum Sam Cooke și Marvin Gaye, dar are şi piese originale. În 2019, el și-a lansat primul single, „Got Me Singing”.

Cel mai important pentru tânărul artist este că are are deja aprobarea şi încurajarea persoanei care îl cunoaște cel mai bine pe Michael: mama sa. Katherine, mama regelui muzicii pop, a declarat că Jaafar „îl întruchipează” pe fiul ei. „Este atât de minunat să îl văd că duce mai departe moștenirea Jackson de artiști și interpreți!”, a declarat ea pentru The Hollywood Reporter.

Din distribuţie mai fac parte Juliano Krue Valdi, în vârstă de 9 ani, care îl portretizează pe tânărul Jackson, Colman Domingo, în rolul patriarhului familiei Jackson, Joe Jackson, şi Nia Long, în rolul mamei.

Filmul va fi regizat de Antoine Fuqua, cunoscut pentru regia trilogiei „The Equalizer”, „Southpaw”, „Emancipation” și a mai multor documentare aclamate de critici, precum „What's My Name: Muhammad Ali” și „Legacy: The True Story of the LA Lakers”.

Scenaristul este John Logan, nominalizat la Oscar și câștigător al premiului Tony, și va fi produs de Graham King, care a lucrat anterior la filmul „Bohemian Rhapsody”, premiat cu Oscar. King va produce alături de John Branca și John McClain, care sunt coexecutorii succesiunii lui Michael Jackson, precizează People.

Potrivit sinopsisului oficial al filmului, „Michael va aduce publicului un portret captivant și onest al omului genial, dar complicat, care a devenit Regele muzicii pop. (...) Filmul prezintă triumfurile și tragediile sale la o scară epică, cinematografică - de la latura sa umană și luptele personale, până la geniul său creativ de necontestat, exemplificat de cele mai emblematice interpretări ale sale”, „Ca niciodată până acum, publicul va avea parte de o privire din interior asupra unuia dintre cei mai influenți artiști și deschizător de drumuri pe care lumea i-a cunoscut vreodată” – se spune în comunicatul oficial.

Filmul biografic urmează să acopere toate aspectele vieții cântărețului, însă, în prezent, nu se știe dacă acesta va aborda controversele legate de viaţa privată a lui Michael Jackson, inclusiv acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor formulate împotriva lui, care au fost detaliate în filmul documentar „Leaving Neverland” din 2019.

Filmările au început în contextul în care procesele împotriva lui Michael continuă, după ce o curte de apel din California a reluat, în august 2023, procesele intentate de Wade Robson şi James Safechuck (cazurile lor sunt prezentate în documentarul HBO din 2019 „Leaving Neverland”).

https://www.facebook.com/reel/1478750623078090