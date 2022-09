Primul film despre viața cântăreței Whitney Houston: „Nu știu să cânt în negru sau alb, eu doar știu să cânt“ VIDEO

Primul trailer al peliculei biografice „I Wanna Dance with Somebody“, cu Naomi Ackie în rolul principal, a fost lansat. Filmul va rula în cinematografe din decembrie.

Studioul Sony a lansat primul trailer pentru „I Wanna Dance With Somebody“, o dramă biografică despre celebra artistă americană, care a murit în 2012, la 48 de ani, în urma unei supradoze de medicamente.

Actrița Naomi Ackie o portretizează pe Whitney Houston, iar distribuția îi mai include pe Ashton Sanders în rolul lui Bobby Brown și pe Stanley Tucci în rolul lui Clive Davis (producătorul muzical care a descoperit-o pe artistă). Clarke Peters va juca rolul lui John Houston, tatăl lui Whitney, iar Tamara Tunie o va interpreta pe Cissy Houston, mama lui Whitney.

Sony descrie filmul „I Wanna Dance With Somebody“ drept un „portret fără restricții al femeii complexe, cu multe fețe“. Pelicula urmărește povestea unei fete simple, din corul unei biserici din New Jersey, care a devenit unul dintre cei mai bine vânduți și premiați artiști din toate timpurile.

Când va fi lansat filmul în cinematografe

„Visul meu? Să cânt ceea ce vreau să cânt, să fiu așa cum vreau să fiu“, spune Houston, portretizată de Naomi Ackie. Atunci când artistei i se reproșează că muzica ei „nu este suficient de neagră“, răspunde: „Nu știu să cânt în negru sau alb, eu doar știu să cânt“. Filmul va fi lansat în cinematografe în data de 21 decembrie.

Whitney Houston a devenit o senzație în lumea muzicii cu albumul de debut „Whitney“, din 1985. A lansat hituri precum „I Wanna Dance With Somebody“, „Iʼm Your Baby Tonight“, „Greatest Love of All“, „I Have Nothing“ și celebrul „I Will Always Love You“ (un cover după piesa cântăreței Dolly Parton).

Și-a făcut debutul în actorie alături de Kevin Costner în drama romantică din 1992 „The Bodyguard“, care a devenit un succes comercial în ciuda recenziilor negative. Whitney Houston s-a luptat cu dependența de droguri și a murit în 2012, la vârsta de 48 de ani, înecată în cada unei camera de hotel din Beverly Hills, înainte de ceremonia Premiilor Grammy. Cauza a rost o supradoză de alcool și Xanax.