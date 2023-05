Eurovision 2023. Dansatoarea din show-ul României e chiar iubita lui Theodor Andrei. Fanii sunt revoltați FOTO VIDEO

Theodor Andrei urcă pe scenă în această seară. Cea care îl „joacă pe degete“, în show, este chiar iubita sa. „TVR a dat pe persoană fizică Eurovisionul“, acuză fanii.

Diana Colea este iubita lui Theodor Andrei și face parte din delegația României la Eurovision Song Contest 2023 și din show-ul pe care reprezentantul țării noastre îl va pune în scenă.

Aceasta este studenta la UNATC și este una dintre cele două dansatoare care au făcut parte din show-ul pe care Theodor Andrei l-a prezentat în finala Selecției Naționale, din februarie. Totodată, aceasta este și protagonista videoclipului oficial al piesei „D.G.T. (Off and On)“.

Eurovision 2023: ce concept de show are România

Diana Colea a fost păstrată de TVR pentru a face parte din show-ul de la Liverpool, iar Theodor Andrei a declarat într-un interviu pentru canalul de YouTube Wiwiblogs, dedicat concursului Eurovision, că, dacă în finala Selecției Naționale conceptul show-ului i-a aparținut în totalitate, ceea ce vom vedea pe scena de la Liverpool este conceptul TVR.

„Momentul cu care voi reprezenta România la Eurovision are o valoare conceptuală în care întâlnim o latură a poveştii diferită faţă de cea din Finala Selecţiei Naţionale. Dat fiind faptul că piesa prezintă această luptă între raţiune şi instinct şi este un rău necesar la care mă întorc indiferent de cât de tare mă afectează, eu sunt portretizat captiv, zbătându-mă, arzând prin toţi porii pentru această iubire, care rămâne doar ca o urmă în sufletul meu - totul înconjurat de energia de Rock'N'Roll. Ca orice iubire de genul acesta - începe încet şi apoi devine un carusel emoţional care te ridică peste nori şi te lasă să cazi până te zdrobeşti. Dragostea e răspunsul la orice întrebare. Dragostea poate fi pentru oricine şi orice. Vă mulţumesc din suflet, vă iubesc în egală măsura pe toţi! Iubiţi liber! Make love not war“, declara artistul despre show-ul de la Liverpool.

Astfel, Diana Colea îl însoțește pe Theodor Andrei la Liverpool și, în afara repetițiilor și a angajamentelor oficiale, cei doi au avut timp și de relaxare, au vizitat orașul, chiar și un magazin de rochii de mireasă, după cum au relatat fanii concursului.

Mulți dintre fanii români ai concursului, care comentează și se implică în fiecare an în competiția muzicală, par să fie nemulțumiți de modul în care România este reprezentată în acest an, mai ales că țara noastră este cotată cu șanse foarte mici să ajungă în finală.

Diana Colea are un moment coregrafic pe scenă, alături de Theodor Andrei, dar fanii au criticat prestația ei pe diverse forumuri și grupuri dedicate concursului și chiar au contestat prezența acesteia la Liverpool și faptul că a fost inclusă în delegația oficială.

→ Imaginea 1/11: Theodor Andrei si iubita 15 jpg

Iată ce au comentat Euro fanii

„A băgat-o în show ca pretext s-o plimbe și pe ea până la Liverpool. Oribil moment!“.

„Hai că are timp și fata să bage un dance break, pe contemporan, așa cum se poartă, să fim în trend. În momentul de față aș adăuga, neironic, cât mai multe la ghiveci“.

„TVR a dat pe persoană fizică anul ăsta Eurovisionul“.

„Trebuia justificată prezența iubitei în delegație“.

„Pentru 20 de secunde de faimă a cărat-o la Liverpool?“

„Asta s-a repetat zilnic câte 8 ore?! Deci tipa e absolut degeaba!“

„Îi aplică niște d.g.t. murdare pe burtică“.

„Nu că ar avea vreo relevanță din moment ce toată tentativa asta de show e praf și pulbere, dar mai bine își lua outfit-ul galben de la primele repetiții, decât ăsta roz pe fundal roșu“.

„Repede schimbată haina și fata, să facă și ea ceva incantații în spate, poate scoate o schemă de impresionează lumea“.

Semifinala 2 Eurovision 2023: cum se votează

Theodor Andrei urcă pe scenă în această seară, în a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2023, transmisă de la 22.00, pe TVR 1, TVR Internațional și TVR +. El va intra de pe poziția a treia în concurs.

Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania și Australia sunt țările care vor evolua în a doua semifinală Eurovision 2023. Publicul va decide prin vot și în această seară care vor fi ultimii 10 finaliști.

În afară de telespectatorii din țările participante în semifinală (care pot vota pentru orice alt concurent în afară de cel din țara lor), în semifinala 2 votează și fanii Eurovision din Spania, Marea Britanie și Ucraina, aceste trei state fiind calificate direct în marea finală. Aceste țări își vor prezenta melodiile în cadrul show-ului de diseară.

La aceste voturi se adaugă şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.