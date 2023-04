Un român semnează producția muzicală pentru Rita Ora și Fatboy Slim VIDEO

Șerban Cazan semnează producția muzicală pentru remake-ul piesei „Praise You” și lucrează la noul album Rag’n’Bone.

Șerban Cazan, producătorul și compozitorul cu care Smiley a pornit HaHaHa Production, semnează ca reprezentant ROMDROPS (extensia internaționala a companiei lui Smiley, cu studioul la Londra) producția muzicală a celei mai recente piese Rita Ora feat. Fatboy Slim, „Praise You“. Cu o săptămână în urmă, James Carter, Ofenback și James Blunt au lansat „Can't Forget You“, melodie produsă de Șerban Cazan și scrisă de Vladimir Chopsticks. Șerban Cazan anunță și colaborarea cu Rag’n’Bone la următorul album al marelui artist.

„Este o bucurie enormă, după 15 ani de muncă neîntreruptă, să vezi cum toate visele de a lucra la cel mai înalt nivel internațional încep să se materializeze. Experiența acumulată în toți acești ani în România se traduce perfect în nevoia pieței internaționale de muzică. Am constatat că indiferent de piață, de nivel, de succes și artiștii străini trec prin aceleași «lipte» ca artiștii nostri, aceleași emoții, aceleași frici, aceleași bucurii.

Mă simt binecuvântat că am ocazia să lucrez cu nume imense din industria muzicală internațională. Vă anunț în exclusivitate un proiect la care am lucrat foarte intens în ultima perioadă în Londra, viitorul album al lui Rag'n'Bone Man. A fost un an intens, plin de întâlniri, experiențe, sesiuni de creație la care până nu demult nici măcar nu îmi permiteam să visez“, a dezvăluit Șerban Cazan.

Rita Ora e un artist deschis, jovial și valoros cu care Șerban are foarte multe lucruri în comun. „Când am început să lucrăm împreună în studio, Rita avea deja 26 de piese alese pentru album și șansele să mai intre ceva nou erau foarte mici. De asemenea, nici nu se punea problema ca Fatboy Slim să fie feat pe piesa. El doar îi dăduse un acord preliminar Ritei sa folosească orice piesă a lui pentru un remake. Supriza cea mai mare a fost că, după ce am terminat sesiunea, Rita i-a trimis piesa așa cum am facut-o noi și i-a plăcut atât de tare încât a zis că trebuie să fie și el pe piesă. Nu există satisfacție mai mare!

Dar până să mă bucur de rezultatele profesionale ale colaborării, am descoperit o artistă foarte caldă și umană. Avem multe lucruri în comun, ea este din Pristina, crescută la Londra, dar cu o parte din familie rămasă în Kosovo. Am vorbit despre o grămadă de chestii legate de zona din care venim, despre cum ne place să mâncăm brânză cu ceapă verde. Chiar am dezvoltat o relație foarte strânsă si voi reveni cu ea în studio în iulie pentru a începe lucrul la următoarele materiale muzicale“, a mai povestit acesta.