Rihanna a lansat prima nouă după șase ani: „Lift Me Up“, un omagiu pentru actorul Chadwick Boseman, răpus de cancer VIDEO

După succesele în modă şi în industria cosmetică și după ce a devenit mama unui băiețel în această primăvară, Rihanna revine în muzică cu prima piesă nouă lansată după șase ani.

Cântăreața în vârstă de 34 de ani a lansat piesa "Lift Me Up", care este inclusă pe coloana sonoră a filmului "Black Panther: Wakanda Forever", potrivit Agerpres. Cea mai recentă producţie Marvel apărea peste două săptămâni în cinematografele din întreaga lume.

Această baladă este un omagiu adus actorului Chadwick Boseman, interpretul personajului principal din primul film "Black Panther". Actorul a murit în 2020, la 43 de ani, răpus de cancer.

Ultima piesă solo a Rihannei, "Love on the Brain", a fost lansată în 2016. "Lift Me Up" este lansată la casa de discuri Westbury Road aparţinând artistei. Interpreta hiturilor "Umbrella" şi "Diamonds" va susține, pe 12 februarie 2023, în Arizona, concertul din pauza Super Bowl - finala campionatului de fotbal american (NFL) cel mai urmărit eveniment anual la televiziune din SUA.

Fanii Rihannei au cerut cu insistenţă, de ani de zile, cel de-al nouălea album al cântăreţei, despre care vedeta a dezvăluit că va fi "infuzat cu reggae" şi a lăsat să se înţeleagă încă din 2019 că este aproape gata.

Cântăreaţa din Barbados a pus de câţiva ani muzica pe planul secund pentru a se concentra cu succes pe afaceri, marca sa Fenty fiind cea care propulsat-o la statutul de miliardară. Rihanna şi partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, au împreună un băiețel, născut în luna mai.