Delia a lansat clipul „Lololo“, după o manea a trupei Azur. Ce au comentat fanii: „Ursărie curată“ VIDEO

Piesa „Lololo“ se prefigurează a fi hitul acestei veri, iar Delia, în stilul său nonconformist, a lansat videoclipul oficial.

Melodia a fost cântată inițial la începutul anilor ʼ90 de Nelu Vlad și Azur, o trupă foarte în vogă în acea perioadă. Nelu Vlad i-a cedat Deliei drepturile pentru această melodie.

Lora a vrut și ea să scoată o variantă modernă a acestei piese, însă nu i-a cerut acordul lui Nelu Vlad, care, între timp, i-a vândut drepturile Deliei, ajungându-se, astfel, la o situație deagreabilă.

„Au încercat să facă ăla cum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea (se referă la Lora și casa de discuri Roton – n.r.). Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matache, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu că are de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o Deliei, am semnat-o“, a declarat Nelu Vlad pentru fanatik.ro.

Videoclipul Deliei este unul vesel, plin de culoare și energie, cu personaje atipice, printre care și un invitat special - Emil Rengle (coregraf și creator de conținut). Artista și-a anunțat fanii pe social media că lucrează la un album pe care va fi inclus noul single „Lololo“, dar și single-ul anterior „OTZL GLTZ“.

Majoritatea fanilor Deliei au fost încântați de noul clip, care are deja zeci de mii de aprecieri. „Cea mai tare piesă! Hitul verii“, „Delia a luat un subgen de manea și a făcut hit. Așa ceva... e zeița muzicii românești“, „Ador vibe-ul, „Arată genial“, „Lo lo lo, ești top Delio!“, „Delia ești superbă. Mereu vii cu ceva nou și prinde. Să fii mereu plină de energie și umor. Ești cea mai tare din România“, au comentat fanii.

Însă nu au lipsit nici comentariile negative. „Nuntă la cort 2005“, „Ursărie curată! Duceam lipsă de asta. Fane mușchi ăla a bagat ceva manele la nunți“, au spus alți comentatori.