De ce a divorțat Priscilla de Elvis Presley: „Nu am vrut să-l împart”. Ce făcea când „Regele” era în turneu

Priscilla Presley, fosta soție a lui Elvis Presley, a vorbit în 2016, într-un interviu, despre cât de mult i-a afectat tinerețea căsătoria cu cel mai mare star de pe Planetă, la acel moment.

Priscilla a declarat ca "tinerețea i-a fost furată alături de Elvis Presley", conform Daily Mail. Într-o conferință dedicată femeilor, Priscilla a dezvăluit câteva lucruri inedite despre viața sa alături de starul rock and roll.

„Unii nu pot suporta adevărul. Elvis nu m-a văzut niciodată fără machiaj, purtam măcar puțin mereu. Nu îi plăcea să vadă cum mă îmbrac sau cum mă pregătesc, lui îi plăcea să vadă rezultatul final" a povestit Priscilla.

Aceasta a continuat și a povestit că a fost captivă în toți acei ani și că a trăit viața altcuiva. Elvis era cel care îi alegea hainele și nu o lăsa să se îmbrace cum voia ea, ci cum voia el.

„Eu am trăit viața lui, asa cum și-a dorit el. Nu am avut viața mea, așa ca m-am cam pierdut, mi-am pierdut identitatea". „Nu am trăit o adolescență normală, la fel ca celelalte fete, așa că a trebuit să mă adaptez, l-am urmat. Când el era plecat în turneu, eu mă duceam la cursuri de dans și asa am descoperit că femeile pot avea viața lor, independență".

Aceasta a mai dezvăluit că se simțea singură pentru că prietenii ei erau de fapt prietenii lui și era forțată să îl împartă cu tot restul lumii. Priscilla avea 27 de ani când a divorțat de Elvis. „Nu am divorțat pentru că nu îl mai iubeam, a fost dragostea vieții mele, dar trebuia să descopăr lumea".

„Nu ne-am pierdut niciodată prietenia”

Priscilla Presley l-a părăsit pe Elvis în 1972. „Trebuia să-mi asum responsabilitatea pentru mine”. Părăsindu-l pe Elvis, ea a spus că „a găsit-o pe Priscilla”.

După despărțire, a încercat să-și continue meseria de actriță, descoperită cu adevărat în timpul filmărilor pentru serialul „Dallas”.

Ani mai târziu, în timpul unei apariții din 2016 sentimentele Priscillei au rămas aceleași. „Evident că nu am avut propria mea viață. I-am trăit viața. Am văzut filmele pe care a vrut să le vadă. Am ascultat muzica pe care a vrut să o asculte. M-am dus în locuri în care mergea el, așa că m-am cam pierdut. Ca femeie, nu știam cine sunt”, a adăugat ea.

În 2018, Priscilla a dezvăluit că Elvis nu a fost fidel în timpul căsătoriei lor.

„Nu mi-a fost credincios, nu că ar fi avut pe cineva special, dar atunci când ești în domeniul divertismentului există întotdeauna asta și am încercat să întorc spatele, dar pur și simplu nu am vrut să-l împart. Atât de simplu”, a spus ea. „Oricât de mult și-ar fi dorit să fie căsătorit și să aibă o familie, nu știu dacă a fost vreodată făcut pentru a se căsători pentru că nu cred că ar fi putut fi vreodată credincios unei singure femei.”

Priscilla a spus că ea și Elvis au rămas apropiați chiar și după ce divorțul lor a fost finalizat, în 1973. „Nu ne-am pierdut niciodată prietenia”, a spus ea.

În august 1977, Elvis a murit în casa sa din Graceland, în urma unui atac de cord, la vârsta de 42 de ani. Vestea decesului său brusc a șocat-o pe Priscilla. „A fost prea greu de crezut”.

Acum Priscilla trăiește o nouă dramă. Lisa Marie Presley, fiica ei și a legendarului Elvis Presley, a murit joi, în urma unui stop cardiac, la vârsta de 54 de ani.